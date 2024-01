Liga: Alaves,. terza vittoria di fila. Battuto l’Ameria 3-0

Terzo successo di fila per l’Alaves in Liga che aggancia il decimo posto in classifica (3-0 il finale). Ci ha pensato Omorodion (10′) a mettere in discesa la sfida per i baschi contro l’Almeria prima del raddoppio targato Rioja nella ripresa. Sempre di Omorodion il tris. Per Gli andalusi, restano ultimi a soli 6 punti.