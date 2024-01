Serie A: Cagliari – Torino 1-2

All’Unipol Domus nella 22^ giorata Serie A , il Torino batte il Cagliari 2-1. Emozionante il ricordo dedicato a Gigi Riva , dagli spali stricioni con dediche , toccanti, poi prima del calcio d’inzio il minuto di raccoglimento , in totale silenzio ala minuto 11° dagli spalti sono saliti cori dedicati al grande campione scomparso il 22 gennaio scorso.

Il Cagliari è sceso in campo indossando la maglia bianca 23/24 in una speciale versione celebrativa. Niente sponsor, per lasciare spazio all’iconico 11 sul petto .

IL MATCH:

Ranieri si affida a Petagna con Nandez e Jankto in appoggio . Juric risponde col tamndem in attacco Sanabria-Zapata con Vlasic trequartista , Lazaro e l’ex Bellanova lungo le corsie.

Il Cagliari si affida a lanci lunghi cercando la torre Petagna ben controllato da Buongiorno.Il Torino sembra ben organizzato nella manovra con la cirolazione della palla allargando il gioco lungo le fasce con il veloce Bellanova e Lazaro.

Ranieri è costretto a sostituire Sulemana , dopo un contrasto con Linetty , al suo posto il giovane Prati.Dopo venti minuti senza tiri in porta, il Toro guadagna metri, aumenta i giri sulle corsie e passa in vantaggio. A sbloccare il match ci pensa Zapata: Vlasic recupera palla e serve in velocità Bellanova , il cross rastoterra è preda del colombiano che non sbaglia.

Il Cagliari cambia atteggiamento più aggressivo e sposta il baricentro di 20 metri .Da una parte Petagna e Jankto perfezionano l’intesa, ma Milinkovic-Savic è attento e disinnesca almeno tre occasioni pericolose anche con un po’ di fortuna. Dall’altra Scuffet invece incassa il raddoppio di Ricci nel recupero dopo essersi opposto ad un colpo di testa di Sanabria, a una conclusione ravvicinata di Zapata e a una deviazione verso la sua porta di un disastroso Wieteska.

La ripresa si apre con due cambi del Cagliari: fuori Hatzidiakos e Jankto, dentro Viola e Pavoletti. Cambia qualcosa nel Cagliari più propositiva la squadra di Ranieri con Viola spesso ricercato dai compagni per imnbastire le azioni. Scuffet para un sinistro di Zapata, poi Buongiorno respinge un cross di Nandez, Zappa spedisce fuori di testa sugli sviluppi di un corner e un diagonale di Bellanova termina a lato dopo un buon contropiede avviato da Vlasic.

Gli spazi in campo soni più ampi rispetto al primo tempo , lo spettacolo ne guadagna ma, il Cagliari non trova il modo di accorciare il risultato nonoistante la buona volontà espressa.

. Pescato da Viola, Pavoletti ci prova di testa, ma Milinkovic Savic blocca. Poi è Sanabria a tentar fortuna con un’incornata, ma la mira è imprecisa. Milinkovic Savic dice no a Petagna, Prati e Dossena. Poco prima invece in Sanabria fallisce il tris dopo un’altra grande incursione di Bellanova. Ranieri sostituisce , Azzi e Nandez e fa entrare Augello e Pavoletti.

Con una punizione di Gineitis, il Toro sfiora il tris. Il Cagliari a capofitto in attacco spronato dai cori dei tifosi rossoblu “Vinci per Gigi” . Il Torino invece si difende e riparte con veloci contropiedi.

La tenacia e la voglia di riaprire il match è ripagata dal gol di Viola , bellissimo con un tiro a giro cge sipera Milinkovic-Savic. Gli ultimi venti minuti sono un vero assalto dei padsroni di casa . Milinkovic-Savic blocca una punizione di Viola, poi Sazanov si oppone Lapadula in almeno tre occasioni . Prima del recupero il Var annulla un gol di Pellegri (entrato al posto di Zapata) per una posizione irregolare di Vojvoda (entrato per Bellanova), poi triplice fischio innescano gli applausi dell’Unipol Domus.

IL TABELLINO

CAGLIARI-TORINO 1-2

Cagliari (3-4-2-1): Scuffet 6,5; Wieteska 4,5, Dossena 5, Hatzidiakos 4,5 (1′ st Viola 7); Zappa 5,5, Sulemana sv (11′ Prati 6), Makoumbou 6, Azzi 5 (26′ st Augello 6); Nandez 6 (26′ st Lapadula 6), Jankto 5 (1′ st Pavoletti 6); Petagna 5,5.

A disp.: Radunovic, Aresti, Obert, Di Pardo, Deiola, Dasogus. All.: Ranieri 5,5

Torino (3-4-1-2): Milinkovic Savic 7; Tameze 6, Buongiorno 7, Rodriguez 6; Bellanova 7 (42′ st Vojvoda sv), Ricci 7 (17′ st Gineitis 6), Linetty 6, Lazaro 6; Vlasic 6,5; Sanabria 6 (33′ st Sazanov 6,5), Zapata 7 (42′ st Pellegri sv).

A disp.: Gemello, Popa, Zima, , Muntu, Bianay, Savva, Ciammaglichella, Njie. All.: Juric 6,5

Arbitro: Colombo

Marcatori: 23′ Zapata (T), 48′ Ricci (T), 32′ st Viola (C)

Ammoniti: Wieteska, Viola (C); Ricci, Milinkovic Savic, Buongiorno, Rodriguez (T)