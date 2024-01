Serie A: Juventus – Empoli 1-1 Baldanzi risponde a Vlahovic

L’Empoli strappa un prezioso pareggio allo Stadium finisce 1-1. Juve in dieci dal 18′ del espulso Milik per un fallo su Cerri. Bianconeri in vantaggio con Vlahovic al 50 sugli sviluppo di un calcio d’angolo il serbo lesto a calciare e battere Caprile. L’Empoli non demorde , Nicola effettuta delle sostituzioni: dentro Baldanzi al posto di Cerri e Cancellieri entra al posto di Grassi. Al 70′ l’Empoli pareggia: Baldanzi dal limte calcia di destro da limite il tiro non è potente ma è ma angolato che inganna Szczesny. Allegri è primo in classifica, a +2 sull’Inter ma con due gare in più rispetto ai nerazzurri.

IL TABELLINO

JUVENTUS-EMPOLI 1-1

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso (78′ Iling Jr), McKennie, Locatelli, Miretti (59′ Weah), Kostic (78′ Yildiz); Vlahovic, Milik. A disp.: Perin, Pinsoglio, Danilo, Rugani, Nicolussi Caviglia, Nonge. All.: Allegri

Empoli (3-5-2): Caprile; Ismajili, Walukiewicz, Luperto; Cacace, Zurkowski, Grassi (56′ Cancellieri), Maleh, Gyasi; Cerri (56′ Baldanzi), Cambiaghi (94′ Marin). A disp.: Perisan, Berisha, Goglichidze, Pezzella, Shpendi, Bereszynsky, Fazzini, Indragoli. All.: Nicola

Arbitro: Marinelli

Marcatori: 50′ Vlahovic (J), 70′ Baldanzi (E)

Ammoniti: Walukiewicz (E), Weah (J)

Espulsi: Milik (J)