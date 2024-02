Lazio, Sarri:”siamo stati piatti tutta la partita”

Quello che si presenta in sala stampa dopo la sconfitta contro la Fiorentina è un Maurizio Sarri scuro in volto.

“Questa sera non ci abbiamo neanche mai provato a impensierirli, siamo stati una via di mezzo per tutta la gara.- Cos’ il tecnico bianoceleste ai microfoni Dazn.- ” C’è aqualche attenuante per , tre giocatori sono scesi in campo con sintomi influenzali. – ” Al vantaggio immeritato non abbiamo reagito , nemmeno il calcio di rigore sbagliato ha fatto scattare la scintilla.

Ho parlato chiaramente con la squadra alla fine del primo tempo dicendo che con quell’atteggiamento il risultato non si poteva portare a casa. C’era stata concessa un’occasione fortunata per portare a casa dei punti ma non l’abbiamo sfruttata”..”A questo punto mi viene il dubbio se abbiamo la struttura materiale e anche mentale per fare tre-quattro competizioni”.