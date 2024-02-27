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Serie B , designazioni arbitri 27esima giornata

byRedazione
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Ecco i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 27ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma martedì 27 febbraio.

REGGIANA – SUDTIROL      h. 18.15

CAMPLONE

COLAROSSI – RICCIARDI

IV:      MILONE

VAR:     SERRA

AVAR:        LONGO S.

ASCOLI – BRESCIA    h. 18.15

MASSIMI

PRENNA – GALIMBERTI

IV:      GANDINO

VAR:     GARIGLIO

AVAR:       PAGANESSI

CATANZARO – BARI    h. 20.30

PEZZUTO

VIGILE – VOTTA

IV:       MIRABELLA

VAR:      MAGGIONI (ON-SITE STADIO “NICOLA CERAVOLO”)

AVAR:       GUALTIERI (ON-SITE STADIO “NICOLA CERAVOLO”)

LECCO – COMO    h. 20.30

FELICIANI

BERCIGLI – YOSHIKAWA

IV:     CALZAVARA

VAR:     MARINI (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)

AVAR:     MUTO (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)

PALERMO – TERNANA    h. 20.30

BONACINA

FONTANI – CEOLIN

IV:      RISPOLI

VAR:     NASCA

AVAR:     PAGNOTTA

PARMA – COSENZA    h. 20.30

VOLPI

RASPOLLINI – PALERMO

IV:     CENTI

VAR:     MAZZOLENI (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)

AVAR:      MERAVIGLIA (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)

SAMPDORIA – CREMONESE    h. 20.30

PRONTERA

MASSARA – TRASCIATTI

IV:     EMMANUELE

VAR:     VALERI

AVAR:     DI VUOLO

PISA – MODENA    Mercoledì 28/02 h. 20.30

MINELLI

VIVENZI – LUCIANI

IV:     DJURDJEVIC

VAR:      IRRATI

AVAR:       MIELE

SPEZIA – FERALPISALO’     Mercoledì 28/02  h. 20.30

BARONI

ROCCA – LONGO F.

IV:       POLI

VAR:      PATERNA (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)

AVAR:      TREMOLADA (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)

VENEZIA – CITTADELLA     Mercoledì 28/02 h. 20.30

PERENZONI (foto)

DE MEO – FONTEMURATO

IV:     RESTALDO

VAR:     DI MARTINO

AVAR:      RUTELLA

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