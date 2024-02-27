Serie B , designazioni arbitri 27esima giornata

Ecco i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 27ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma martedì 27 febbraio.
REGGIANA – SUDTIROL h. 18.15
CAMPLONE
COLAROSSI – RICCIARDI
IV: MILONE
VAR: SERRA
AVAR: LONGO S.
ASCOLI – BRESCIA h. 18.15
MASSIMI
PRENNA – GALIMBERTI
IV: GANDINO
VAR: GARIGLIO
AVAR: PAGANESSI
CATANZARO – BARI h. 20.30
PEZZUTO
VIGILE – VOTTA
IV: MIRABELLA
VAR: MAGGIONI (ON-SITE STADIO “NICOLA CERAVOLO”)
AVAR: GUALTIERI (ON-SITE STADIO “NICOLA CERAVOLO”)
LECCO – COMO h. 20.30
FELICIANI
BERCIGLI – YOSHIKAWA
IV: CALZAVARA
VAR: MARINI (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)
AVAR: MUTO (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)
PALERMO – TERNANA h. 20.30
BONACINA
FONTANI – CEOLIN
IV: RISPOLI
VAR: NASCA
AVAR: PAGNOTTA
PARMA – COSENZA h. 20.30
VOLPI
RASPOLLINI – PALERMO
IV: CENTI
VAR: MAZZOLENI (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)
AVAR: MERAVIGLIA (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)
SAMPDORIA – CREMONESE h. 20.30
PRONTERA
MASSARA – TRASCIATTI
IV: EMMANUELE
VAR: VALERI
AVAR: DI VUOLO
PISA – MODENA Mercoledì 28/02 h. 20.30
MINELLI
VIVENZI – LUCIANI
IV: DJURDJEVIC
VAR: IRRATI
AVAR: MIELE
SPEZIA – FERALPISALO’ Mercoledì 28/02 h. 20.30
BARONI
ROCCA – LONGO F.
IV: POLI
VAR: PATERNA (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)
AVAR: TREMOLADA (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)
VENEZIA – CITTADELLA Mercoledì 28/02 h. 20.30
PERENZONI (foto)
DE MEO – FONTEMURATO
IV: RESTALDO
VAR: DI MARTINO
AVAR: RUTELLA