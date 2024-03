Italia U21 – Turchia 1-1 . Azzurri beffati al 91°

Nel settimo turno di qualificazione ai prossimi Europei Under 21, in programma in Slovacchia nel 2025, viene beffata l’Italia, ripresa in pieno recupero nell’1-1 contro la Turchia. Desplanches para un rigore ad Yildirim al 36’, poi in avvio di ripresa il vantaggio di Ghilardi (50’). Al 91’ arriva la doccia fredda per la squadra di Nunziata, con il pari di Kiliçsoy. L’Italia resta al comando a 15 punti, con l’Irlanda a 13 ma con un match in meno.