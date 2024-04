Lecce, Gotti: “pari giusto”

Luca Gotti, tecnico del Lecce, si tiene il pareggio (1-1) contro il Monza , gol arrivato in pieno recupero e su calcio di rigore : “Dispiace per il pareggio all’ultimo, il pareggio è giusto. Certo in quel momento di gioia che ci aveva portato una classifica importante è stato cancellato per un rigore così. L’amaro rimane, ma oggi è un altro passettino verso l’obiettivo. Ogni partita azzera quello che è successo prima e cercheremo di prepararci al meglio per Cagliari, oggi non tutti sono riusciti a tirare fuori qualità ma dal punto di vista dell’attitudine non posso dire nulla”.