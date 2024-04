Motogp gara Sprint Gp di Spagna, Jorge Martin sul gradino più alto del podio

Incredibile raffica di cadute a causa della pista umida: Marquez beffato mentre era in testa, sul podio Acosta e Pedrosa dopo la penalizzazione di Quartararo

Jorge Martin ha vinto la Sprint Race del GP di Spagna , gara caratterizzata da tante cadute ,Lo spagnolo della Ducati Pramac è passato in testa approfittando della caduta di Marc Marquez e tagliare il traguardo in solitaria, tenendosi alle spalle la Ktm GasGas di Pedro Acosta (ora secondo a -29) e, a sorpresa, la Yamaha di Fabio Quartararo, che non ha potuto festeggiare il podio, Il francese è stato infatti penalizzato di 8 secondi a causa di una violazione riguardante la pressione degli pneumatici, il suo posto l’ha preso la wild card Dani Pedrosa su Ktm, quarto sotto la bandiera a scacchi.

Gara da dimenticare per Francesco Bagnaia a terra dopo pochi giri con la Ducati ufficiale, in leggera collisione in fase di sorpasso con Ktm ufficiale di Binder.

os Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 89 Jorge Martin Prima Pramac Racing 19:52.682 2 31 Pedro Acosta Red Bull Gasgas Tech3 +2.970 3 20 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha Motogp +7.052 4 26 D. Pedrosa Red Bull Ktm Factory Racing +7.102 5 21 Franco Morbidelli Prima Pramac Racing +8.481 6 25 Raul Fernandez Trackhouse Racing +15.882 7 93 Marc Marquez Gresini Racing Motogp +18.131 8 37 Augusto Fernandez Red Bull Gasgas Tech3 +18.278 9 88 Miguel Oliveira Trackhouse Racing +18.418 10 36 Joan Mir Repsol Honda Team +18.553 11 30 Takaaki Nakagami Lcr Honda +21.136 12 5 Johann Zarco Lcr Honda +21.948 13 49 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro Vr46 Racing Team +23.478 14 43 Jack Miller Red Bull Ktm Factory Racing +37.901 15 42 Alex Rins Monster Energy Yamaha Motogp +62.288 16 32 Lorenzo Savadori Aprilia Racing +82.979

Classifica Piloti