Empoli, Nicola:” E’ stata una impresa coraggiosa”

Il gol di Nang al 93° salva l’Empoli dalla retrocessione, Roma battuta 2-1 : “La salvezza per il gioco espresso e per tutto il percorso fatto in queste 18 partite, personalmente è stata una delle più belle per estetica di gioco e voglia di crederci – ha commentato Nicola a DAZN -. Sono felice per i ragazzi e la società, pur consapevole che anche altri avrebbero meritato la salvezza. E’ stata una impresa coraggiosa, raggiunta per il coraggio di agguantarla con le idee e aggressività. Sono felice per l’ambiente di Empoli”.