Frosinone , il presidente Stirpe:”Stasera è una serata amara ma dobbiamo accettare”

“Il calcio e’ cosi’, sappiamo le gioie ma anche le delusioni che sa dispensare. Stasera e’ una serata amara ma che dobbiamo accettare”. Cosi’ il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe commenta ai microfoni di Sky Sport la sfortunata retrocessione in Serie B del club ciociaro. “La contestazione? Mi dispiace per i ragazzi che avrebbero meritato maggior fortuna, ai tifosi non posso dire niente. Non ci faremo prendere impreparati dalla B ci vorra’ qualche settimana per metabolizzare questo esito – ha detto Stirpe – per il modo in cui e’ maturato che e’ ancora piu’ amaro. Sicuramente ripartiremo dalle certezze che abbiamo in societa’ e riproveremo a scrivere altre pagine della nostra storia”. “I giovani possono dare tanto ma possono anche sbagliare, conoscevamo il rischio e ce ne assumiamo tutte le responsabilita'”, ha proseguito Strpe che poi ha confermato la stima in Di Francesco. “Eusebio non merita l’epilogo di questa serata, mi dispiace perche’ e’ un bravo maestro di calcio. È un allenatore che puo’ dare tanto al calcio italiano e non mi sono pentito di averlo con noi anche se siamo retrocessi”, ha concluso.