Roma , De Rossi :” con l’Empoli doveva finire 2-1 per noi”

“Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, ma ci sono molte cose da migliorare. Si tiene troppo la palla e non puoi avere sette contropiedi e non tirare, a questo livello poi la paghi. Questa e’ una partita che doveva finire 2-1 facile per noi. Non e’ normale non tirare mai in porta con tutte quelle ripartenze”. Cosi’ Daniele De Rossi, tecnico della Roma, a Dazn, dopo la sconfitta nell’ultima di campionato contro l’Empoli. “