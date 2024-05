Serie A: Empoli-Roma 2-1. Al 93° Niang relaga la salvezza alla squadra toscana

I ragazzi di Nicola compioni l’imprsa e all’ultima giornata si salvano dalla retrocessione battendo la Roma 2-1. Al Castellani il tecnico toscano si affida alla coppia d’attacco formata da Destro e camncellieri (esperienza e vivacità). La scelta di Nicola da i suoi frutti con il vantaggio empolese al 13′ autoire Cancellieri su assist di Giasy , Sulle ali dell’entusiasmo Mattia Destro fallisce una ghiotta occasione per il raddoppio rimontato da Ndicka. I giallorossi ci provano con Dybala, cla conclusione finisce a lato. Al 19′, Cristante va in gol su assist di Angelino , la rete viene annullata per off-side.

LIl pareggio a poche secondi dal riposo in pieni recupero: Angelino riceve palla lungo la fascia e crossa al centro Aouar liberissimo di colpire la palla di testa e infilare Caprile .

Nel secondo tempo Nicola manda in campo Niang al posto do Destro per dare più peso all’attacco , l ma l’ex Milan e Genoa spreca una ghiotta occasione solo davanti a Svilar. Con il pareggio l’Empoli è in Serie B , il risultato non si sbloicca a favore dei toscani ; ultima mossa di Nicola Caputo per il diperato tentativo di andare in gol. Al 93′ così come nei più grandi film di suspense, Niang decide la sfida e la salvezza dell’Empoli ‘: il suo sinistro vale il 2-1 e salva la squadra toscana dalla retrocessione .

IL TABELLINO

EMPOLI-ROMA 2-1

Empoli (3-5-2): Caprile 7; Bereszynski 6 (22′ st Caputo 6), Ismajli 6, Luperto 6,5; Gyasi 6,5 (1′ st Walukiewicz 6), Bastoni 6 (10′ st Fazzini 6), Marin 6, Maleh 5 (32′ st Cambiaghi 6), Cacace 6; Destro 5 (1′ st Niang 7,5), Cancellieri 7. A disp.: Perisan, Seghetti, Berisha, Goglichidze, Pezzella, Kovalenko, Zurkowski, Shpendi. All.: Nicola 7,5

Roma (4-3-3): Svilar 6; Celik 6, Mancini 6, Ndicka 6, Angeliño 5,5; Bove, Cristante, Aouar 7 (25′ st Pellegrini); Dybala 6, Abraham 5,5 (25′ st Azmoun), Zalewski. A disp: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Huijsen, Smalling, Llorente, Kristensen, Baldanzi, Pagano, Pisilli, Joao Costa. All.: De Rossi 5,5

Arbitro: Massa

Marcatori: 13′ Cancellieri (E), 46′ Aouar (R), 48′ st Niang (E)

Ammoniti: Gyasi (E), Destro (E), Marin (E), Pellegrini (R), Niang (E)