Calzona, Slovacchia:”ora sognare non costa nulla”

E’ felice Francesco Calzona r per la qualificazione agli ottavi di Euro 2024.

” E stata una prestazione maiuscola – ha spiegato il ct della Slovacchia a fine partita – Volevamo vincere il girone per arrivare primi e abbiamo fatto bene per gran parte della partita. La Romania è una squadra forte e mi piace come gioca”. Ora sognare in grande non costa nulla: “Qualsiasi avversario che affronteremo adesso sarà difficile. Abbiamo raggiunto gli ottavi e vogliamo arrivare ai quarti di finale per i nostri tifosi”