F1 , Leclerc:”vediamo domani cosa accadrà”

Max Verstappen fa la pole , nel Gp del Belgio ma penalizzato domani partirà dall’undicesima casella. In pole in quanto secondo nelle qualifiche Charles Leclerc “È bello, non me l’aspettavo questo weekend – le parole del monegasco della Ferrari -. Abbiamo fatto qualcosa aldilà delle nostra aspettative. Ora dobbiamo concentrarci su domani e vedremo cosa accadrà. Senza la pioggia probabilmente avremmo lottato per il quinto posto, il meteo ci ha aiutato e di certo non mi lamento. È bello tornare davanti in griglia, ora dobbiamo finalizzare tutto domani. La partenza? Sì qui non è semplice mantenere il primo posto, ma io ci proverò”.