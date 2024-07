Olimpiadi 2024,  sotto la pioggia giochi aperti: la cerimonia d’apertura sulla Senna

Sono iniziati ufficialmente i Giochi di Parigi. Circa 320mila gli spettatori sulle rive del fiume per la sfilata inaugurale con gli atleti da tutto il mondo: per l’Italia i portabandiera sono Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi. Esibizioni di Céline Dion e Lady Gaga. Migliaia gli agenti per garantire la sicurezza.

Il conto alla rovescia è finito: sono iniziate ufficialmente le Olimpiadi di Parigi 2024. La cerimonia d’apertura dei Giochi è durata quattro ore: è cominciata poco prima delle 20 ed è finita intorno alle 23:30. Per la prima volta nella storia olimpica, gli atleti da tutto il mondo hanno sfilato non all’interno di uno stadio ma galleggiando su alcuni barconi sulla Senna, sotto la pioggia battente. Circa 320mila gli spettatori assiepati sulle rive del fiume. Esibizioni di Céline Dion e Lady Gaga. Migliaia e migliaia gli specialisti dell’antiterrorismo e gli agenti impiegati per garantire la sicurezza. Non pochi i problemi: in mattinata c’è stato un “attacco massiccio” all’Alta velocità, con “diversi atti dolosi concomitanti” che hanno colpito 3 linee Tgv su 4. Circa 800mila i passeggeri coinvolti nei disagi. Nelle stazioni di Montparnasse e Bordeaux, le più colpite dagli effetti del mega-sabotaggio, la circolazione dei Tgv è gradualmente ripresa dal primo pomeriggio. Secondo Le Parisien, ci sarebbero sospetti su gruppi dell’ultrasinistra e gli investigatori privilegerebbero la pista della “contestazione ecologista”. Tra i capi di Stato presenti a Parigi anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ieri è arrivato con un volo da Ciampino insieme al portabandiera italiano Gianmarco Tamberi. Poi ha pranzato con gli azzurri e li ha esortati: “Fateci sentire tante volte l’inno”. Oggi ha inaugurato Casa Italia. Alla XXXIII edizione dei Giochi olimpici di Parigi 2024 partecipano 11.475 atleti e 205 rappresentative. Le discipline sportive sono 45. Gli azzurri in gara sono 403: 209 uomini e 194 donne. La kermesse terminerà sabato 11 agosto, poi da mercoledì 28 agosto a domenica 8 settembre ci saranno le Paralimpiadi.

La performance di Céline Dion

Céline Dion ha chiuso la cerimonia d’inaugurazione mentre la mongolfiera con la torcia Olimpica volava sopra il centro di Parigi. Per la cantante canadese è la prima esibizione in 4 anni, a causa della Sindroma da Persona Rigida che l’ha colpita. Emozionante il momento dell’accebsione del tripode co la fiaccola olimpica salito al cielo a cordo di una mogolfiera con Pèrec e Roner iltimo tefofori .Marie-José Pérec e Teddy Riner hanno acceso il tripode volante di Parigi 2024: sono la velocista e il judoka, in coppia, gli ultimi tedofori.La torcia è passata ad altri grandi atleti olimpici e paralimpici. Tra questi Amelie Mauresmo e Toni Parker.Nadal ha poi raggiunto sulla Senna altri tre tedofori d’eccezione: Serena Williams, Carl Lewis e Nadia Comaneci.

Macron dichiara aperti i Giochi. Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha poi dichiarato ufficialmente aperti i Giochi olimpici di Parigi 2024.Hanno poi preso parola il presidente del comitato organizzatore Tony Estanguet e il presidente del Cio Thomas Bach.

Tanti applausi per l’Ucraina

Impegnata da due anni e mezzo in una guerra contro la Russia, l’Ucraina ha mandato i suoi atleti alle Olimpiadi. Sono sbucati sulla Senna nelle ultime posizioni del lunghissimo convoglio fluviale dei barconi con gli atleti, applauditi con calore da tutti (come prima la Palestina). La Russia non c’è, i pochi atleti russi che parteciperanno lo faranno sotto la bandiera olimpica.

Floriane Issert al Trocadéro

La cavalcata sulla Senna di Floriane Issert è finita a Place du Trocadéro. Lì ha guidato la sfilata dei portabandiera, poi ha portato la bandiera Olimpica dentro il Trocadéro.

La cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Parigi sulla Senna.

La tradizionale cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici si è svolta eccezionalmente al di fuori di uno stadio, lungo la Senna. Per la prima volta nella storia olimpica gli atleti hanno sfilato lungo il fiume parigino, a bordo di alcuni bateaux-mouche. A sventolare il tricolore, l’altista Gianmarco Tamberi e la schermitrice Arianna Errigo. Musica, danza e spettacoli pirotecnici hanno animato la città, mentre un pubblico di circa 320mila spettatori ha sfidato la pioggia per assistere all’evento:

Lo spirito delle Olimpiadi rappresentato da una cavallerizza

Una cavallerizza – Floriane Issert, della Gendarmeria Nazionale – e il suo cavallo meccanico hanno attraversato la Senna: sono la rappresentazione dello spirito delle Olimpiadi e una chiamata alla pace e alla solidarietà. Direzione Place du Trocadéro.

il cavallo meccanico

“Uniti nella diversità”, il messaggio delle Olimpiadi per l’inclusività

L’Italia

Gianmarco Tamberi sfila da portabandiera azzurro per la cerimonia d’apertura dei Giochi di Parigi.

Bebe Vio all’inaugurazione delle Olimpiadi

Bebe Vio è stata l’unica italiana a partecipare allo show per dare il via a Parigi 2024, a parte gli azzurri della sfilata. La campionessa paralimpica sfila con un vestito luccicante sulla passerella del capitolo dedicato alla ‘Festivitè’, i festeggiamenti. Gli organizzatori francesi hanno fortemente voluto Bebe Vio per la sua testimonianza a favore dell’inclusivita’.

La Francia sfila per ultima sulla Senna

La sfilata dei battelli delle delegazioni si chiude con il team della Francia, accolto da applausi scroscianti e salutato dal presidente Emmanuel Macron e dalla première dame Brigitte.