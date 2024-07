Olimpiadi Parigi 2024 , minuto per minuto

Tuffi, quarto posto per le azzurre Elena Bertocchi e Chiara Pellacani

Le cinesi bicampionesse del mondo Chang Yeni e Chen Yani hanno vinto l’oro nei tuffi categoria trampolino sincro con 337.68. Argento per le americane Bacon-Cook (314.64), bronzo per le britanniche Harper-Mew Jensen (302.28). Quarto posto per le azzurre Elena Bertocchi e Chiara Pellacani, che hanno chiuso con 293.52.

Luigi Samele ha conquistato la qualificazione alla semifinale del torneo olimpico di Parigi2024 della sciabola maschile. Nei quarti di finale, l’azzurro (argento a Tokyo 2021) ha sconfitto l’egiziano Mohamed Amer per 15-13.

Canoa slalom, Ivaldi quarto nella prima run di qualificazione

Buona la prima uscita di Raffaello Ivaldi nella canoa slalom dei Giochi olimpici di Parigi2024. L’atleta veneto ha chiuso al quarto posto la prima run di qualificazione del C1, col tempo di 91.90. Davanti a tutti il francese Nicolas Gestin (89.90), seguito dal britannico Adam Burgess, secondo, e dal croato Matija Marinic, terzo. La seconda manche allo Stadio Nautico – Acque bianche di Parigi è in programma alle 17.10. In gara oggi anche l’azzurra Stefanie Horn nelle batterie del K1 femminile.”.

Alberta Santuccio si ferma ai quarti del torneo olimpico di spada femminile. Al Grand Palais di Parigi, la 29enne catanese delle Fiamme Oro, bronzo a squadre tre anni fa a Tokyo e argento mondiale in carica, si è arresa per 10-9 all’estone Nelli Differt.

Sfuma il sogno della prima medaglia, seppur di bronzo, per il judo italiano. Nel ripescaggio della categoria -48 kg, infatti, Assunta Scutto cede alla padrona di casa Shirine Boukli, che trova il suo unico punto con un waza-ari nelle prime fasi del combattimento. In una lotta dalla grande intensità, risulta decisiva l’atmosfera infuocata dell’Arena Champ de Mars, capace di caricare la transalpina. Nulla da fare per l’azzurra, che vede tutti i suoi attacchi sfumare. Il pubblico francese scandisce col countdown gli ultimi secondi e saluta con un’ovazione finale il successo di Boukli, che disputerà una delle due finali per il bron

Dressage, squalificato Portale: il cavallo Future si è ferito in gara

Ottima prova per Emiliano Portale, primo cavaliere azzurro a gareggiare. In sella a Future ha ottenuto un punteggio di 30.50, quarto in graduatoria nel dressage. Poi la squalifica: il cavallo si è morso un labbro durante la prova.

Canottaggio, quattro di coppia azzurro in finale

Il quattro di coppia azzurro composto da Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili porta a casa la seconda batteria in 5’43″31 e vola in Finale A ai Giochi di Parigi. Nicolo’ Carucci e Matteo Sartori concludono al quarto posto (6’48″77) la seconda batteria e vanno ai ripescaggi nel due di coppia maschile. Stesso risultato per l’equipaggio femminile formato da Clara Guerra e Stefania Gobbi, quinte nella prima batteria con il crono di 7’15″51.

Tennis, esordio ok per Alcaraz, Djokovic e Swiatek

Esordio con vittoria per i due favoriti del tabellone maschile di tennis alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il serbo Novak Djokovic, testa di serie n.1, ha battuto al primo turno l’australiano Matthew Ebden in due set con il punteggio di 6-0, 6-1. Altrettanto agevole la vittoria del n.2 del seeding Carlos Alcaraz che ha piegato in due set il libanese Hady Habib per 6-3, 6-1.Nel tabellone femminile, esordio agevole per la n.1 Iga Swiatek che ha battuto la rumena Irina-Camelia Begu per 6-2, 7-5.

Scherma, Samele vince derby con Curatoli e vola ai quarti

Negli ottavi di finale della sciabola alle Olimpiadi di Parigi 2024 è Luigi Samele a vincere la sfida contro Luca Curatoli portandosi così nella top 8. Il foggiano, argento a Tokyo 2020, ha conquistato il match per 15-12 con la rimonta fondamentale nella fase centrale dell’incontro. Si ferma agli ottavi invece la corsa del campano che ritornerà in pedana, insieme a Samele, Gallo e Torre mercoledì 31 luglio nella prova a squadre.

Spada, Alberta Santuccio ai quarti

Dopo aver conquistato gli ottavi di finale Alberta Santuccio, unica italiana in gara dopo l’eliminazione di Rossella Fiammingo ai sedicesimi di finale, batte la francese Coraline Vitalis 15-12 e vola ai quarti. Alle 15.50 la sfida con l’estone Differt.

Paolini vince all’esordio: Bogdan sconfitta in due set

Al primo turno la tennista azzurra supera in due set la romena con il punteggio di 7-5 6-3. Lo scambio del march point

Sfuma la possibilità di conquistare l’oro per Assunta Scutto nella categoria -48kg del judo. L’azzurra nei quarti di finale è stata battuta dalla svedese Tara Babulfath con un ippon a fine incontro. La Scutto comunque avrà la possibilità di disputare i ripescaggi che potrebbero portarla a lottare per il bron

Prosegue il cammino dell’azzurra nella categoria -48kg nonché numero uno del ranking mondiale. La 22enne campana ha sconfitto la statunitense Maria Celia Laborde, infliggendo alla rivale un ippon a 37″ dal termine dell’incontro. Nei quarti di finale sfiderà la svedese Tara Babulfath, che ha avuto la meglio sull’uzbeka Kurbonova.

Alla Cina la prima medaglia d’oro

La coppia Sheng-Huang ha vinto la gara della carabina 10 metri coppia mista, superando infinale Keum-Park (Corea del Sud). Il bronzo è andato alKazakistan con la coppia Le-Satpayev.

Judo, Carlino sconfitto agli ottavi

L’azzurro sfiora l’impresa ma deve cedere contro l’atleta di Taipei, Yung Wei Yang

Judo peso semi-leggero, Andrea Carlino passa agli ottavi

L’azzurro ha sconfitto all’esordio l’australiano Joshua Katz con un waza-ari. Prossimo rivale, negli ottavi, l’atleta originario di Taipei, Yung Wei Yang.