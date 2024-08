Gravina; c’è contrarietà giocare con il mercato aperto”

Il numero uno della FIGC Gabriele Gravina , ha parlato del calciomercato e del campionato:” “Sappiamo che purtroppo le date della campagna trasferimenti sono fissate da norme interne alla Federazione che hanno un percorso condiviso a livello internazionale. Da parte nostra c’è contrarietà a giocare con il mercato aperto perché alimenta delle storture e genera fibrillazioni che non possiamo tollerare tra giocatori e club”. Così Gabriele Gravina, presidente Figc, in conferenza stampa, interviene sulla possibilità di far terminare il calciomercato prima dell’inizio dei campionati. Gravina, poi, sottolinea come questo sia “un tema che non interessa solo l’Italia e l’unico modo è far diventare questa un’idea di maggioranza nella Uefa. Avrò delle riunioni in Uefa e solleciterò i miei colleghi per comprendere se questo possa essere un percorso condiviso”, conclude il numero uno Figc.