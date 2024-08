Juve, Vlahovic:”stiamo facendo un gioco diverso”

” Abbiamo conquistato tre punti per noi e per i tifosi. Sicuramente stiamo facendo un gioco diverso, Nella prima giornata non abbiamo fatto gol, sono contento per la squadra per come abbiamo interpretato la partita per atteggiamento e il risultato e’ la conseguenza del proprio lavoro”. Cosi’ Dusan Vlahovim, autore di una doppietta ai microfoni Dazn, dopo la vittoria sul Verona