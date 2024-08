Serie A Giudice Sportivo. Un turno a Kamara

Un solo squalificato dopo la seconda giornata del campionato di Serie A. Il Giudice Sportivo ha fermato per 1 turno Hassane Kamara dell’Udinese, espulso per “doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”. Per il resto multe di 5mila euro per il Lecce, di 4mila per la Juventus e di 2mila per l’Udinese.