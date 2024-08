Szczesny annuncia il ritiro dal calcio giocato

Wojciech Szczesny ha annunciato il ritiro dal calcio giocato, la decsione del portiere polacco a 34 anni. L’ex numero uno della Juventus lo ha comunicato affiandosi a un lungo messaggio suoi social: “Il mio corpo si sente ancora pronto per le sfide, ma il mio cuore non c’è più. Sento che questo è il momento in cui la mia attenzione sia tutta rivolta alla famiglia, pertanto ho deciso di ritirarmi dal calcio professionistico”.

Nel nsotro campionato Szczesny ha indossato maglia della Roma, quando arrivò in prestito per due stagioni dall’Arsenal, e poi con quella della Juventus fino a poche settimane fa, prima della risoluzione consensuale dal club bianconero. Monza e l’Arabia Saudita si erano ìfatte avanti per il portiere polocacco , poi nulla di fatto , Una bella carriera quella di Szczesny , L’ultima partita ufficiale invece è stata a Berlino a EURO 2024 difendendo i pali della sua Polonia per l’84a volta.