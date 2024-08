Us Open: Berrettini e Musetti al secondo turno. Eliminato Nardi

TABELLONE MASCHILE

Matteo Berrettini conquista subito il secondo turno degli US Open, a Flushing Meadows. Il tennista romano ha dominato il match contro Albert Ramos-Vinolas dopo un primo set combattuto: il match si chiude dopo 2h21′ di gioco col punteggio di 7-6, 6-2, 6-3. Il secondo turno sarà ostico con lo spauracchio Fritz.

Si qualifica al secondo turno anche Lorenzo Musetti, il tennista toscano ha battuto lo statunitense Reilly Opelka in quattro set col punteggio di 7-6 1-6 6-1 7-5 in poco meno di tre ore di gioco. Da sottolineare la rimonta del 22enne nel quarto set sotto 5-3 con servizio per Opelka. Non accede al secondo turno invece Luca Nardi, sconfitto dallo spagnolo Bautista Agut è 7-5, 7-6, 7-6 il punteggio.

TABELLONE FEMMINILE

Si interrompe già nel primo turno la corsa di Martina Trevisan, la prima delle italiane impegnate in questi Us Open. Troppo forte la statunitense Townsend che, dopo aver vinto nettamente il primo set col punteggio di 6-2, gestisce il rientro dell’azzurra nel secondo parziale. Trevisan ha una grande chance quando si porta sul 5-5, ma non riesce a sfruttarla: ecco il ko col punteggio di 6-2, 7-5 che le costa l’eliminazione nel primo turno.