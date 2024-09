Roma: Dybala , nulla di grave .Ottomismo per Celik

La Roma ha pareggiato 1-1 nel debutto in Europa league contro il Bilbao. Due infortuni hanno caratterizzato il match in casa giallorossa: Paulo Dybala sostituito da Ivan Juric all’intervallo, che ha sentito un indurimento al flessore sinistro: gli esami non hanno evidenziato alcuna lesione e quindi c’è ottimismo . Ottimismo anche per Zeki Celik, per lui un indurimento all’adduttore: già sabato dovrebbe tornare in gruppo ed essere a disposizione per la partita di domenica.