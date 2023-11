Inzaghi, Inter:” abbiamo mostrato maturità nel momento di gestire la gara”

OIl derby d’Italia tra Juve e Inter è terminato 1-1. Nerazzurri che confermano la vetta in classifica mantenendo i bianconeri a-2.

” La squadra ha fatto quello che doveva . I ragazzi sono stati bravi a rimanere nekl match dopo aver subito il gol. Per come è venuto ci prendiamo questo pareggio contro una squadra che è bravissima a difendersi – ha commentato Simone Inzaghi a fine partita -. Siamo rimasti concentrati e siamo stati bravi a pareggiare con una grandissima giocata, anche se abbiamo sbagliato qualcosa nell’occasione del loro gol. Nel secondo tempo non abbiamo creato molto, ma per come si era messa la sfida ci prendiamo questo pari che alla vigilia non avrei firmato”.