Juve, Allegri: “sul gol di Lautaro potevamo fare meglio”

Juventus – Inter finisce 1-1. Dopo il vantaggio di Vlahovic , la zampata di Lautaro non va giù al tecnico bianconero :”La squadra ha fatto una bella prestazione e non era semplice – ha spiegato il tecnico bianconero -. Erano tre anni che la Juve non giocava per un primo posto in classifica”. “Abbiamo preso un gol da polli a 5′ dalla rete di Vlahovic – ha aggiunto -. Potevamo far meglio. Sul gol è stato bravo Lautaro, ma dovevamo far fallo prima”. “Restare a due punti dall’Inter è un bel traguardo – ha proseguito -.. Oggi più che vincere era importante non perdere. Ti dà una consapevolezza diversa per continuare a crescere. Perdere poteva farci male”.