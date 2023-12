Serie B : Ternana-Pisa 1-1, Sorensen rispondea Tramoni

(Stefano Giovagnoli) – DUE DEVIAZIONI SUI TIRI DI TRAMONI E SORENSEN “FIRMANO” L’ 1 A 1 TRA TERNANA E PISA. LA TERNANA COMBATTE, MA SOFFRE A LUNGO IL GIOCO DEGLI AVVERSARI. “SIAMO VIVI”, COMMENTA BREDA, “MI E’ PIACITO L’ATTEGGIAMENTO E LA PROPENSIONE DI RESTARE IN PARTITA. RIPARTIAMO DA QUI PER IL GIRONE DI RITORNO”. E INTANTO LA TERNANA TERMINA L’ “ANDATA” AL QUART’ULTIMO POSTO.

(Terni) La Ternana si è “portata a casa” un prezioso pareggio 1 a 1 dalla partita contro il Pisa, a dire la verità, molto sofferta con gli avversari che l’hanno provate di tutte per vincere, ma Lucchesi ha avuto due grandi occasioni nel finale che avrebbero potuto scrivere un’altra storia dell’incontro.

Il Pisa ha fatto la partita ed ha giocato meglio avendo le sue opportunità per prendere i tre punti ma il pareggio, sicuramente, è importante per una Ternana che dovrà, in questo periodo di sosta, ricaricare energie per il girone di ritorno.

“Il nostro modo di giocare è molto dispendioso. Eravamo meno brillanti rispetto alle partite precedenti. Mi è piaciuto, però, l’atteggiamento e la propensione di restare in partita – commenta l’allenatore Roberto Breda – siamo vivi e questo è l’aspetto più importante, ora ripartiamo da qui per il nuovo anno”.

“Una partita di sofferenza – gli fa eco l’autore del goal rossoverde, il difensore Frederick Sorensen, sapevamo del Pisa, che era una squadra da un buon palleggio, tuttavia siamo stati capaci di rimanere in partita fino alla fine.

Il Pisa è un avversario forte. Per come è andato l’incontro, ci teniamo stretti il punto guadagnato. Siamo rimasti sempre in partita e sul “treno” della salvezza”.

Nel giorno che gli inglesi chiamano “Boxing day”, la Ternana era chiamata al “Liberati” ad un pronto riscatto dopo il crollo del secondo tempo nella partita di Parma e, invece, la squadra ha stentato a lungo dopo un inizio gara di possesso palla con Lucchesi unico pericolo del primo tempo.

La voglia non è mancata, come del resto per tutto il girone di andata, con quello spirito di combattere su tutti i palloni e il desiderio di costruire azioni verticalizzando oppure provando a sfruttare le corsie laterali.

I rossoverdi hanno iniziato con il possesso palla ed il palleggio dando, a tratti, velocità al gioco senza soluzioni, però, alla finalizzazione dell’azione permettendo al Pisa anche di guadagnare campo in avanti.

Al quarto d’ora c’è stata la prima azione della partita della Ternana con la combinazione laterale di Casasola e Falletti, il cross di quest’ultimo sulla linea di fondo ed il colpo di testa di Luperini che non ha inquadrato lo specchio.

Alla prima azione articolata il Pisa, al minuto 23’, ha fatto centro. Piccinini ha “seminato il panico” sulla fascia sinistra mettendo un pallone in area rasoterra che Tramoni ha spedito in rete con la decisiva complicità di Lucchesi.

La difesa della Ternana è apparsa ancora in difficoltà ad una accelerazione della squadra avversaria, come era successo a Parma, lasciando troppo spazio alla marcatura degli avversari che hanno potuto “fare male” indisturbati.

Tutto ciò ha anche cambiato il volto alla partita perché il Pisa ha preso fiducia dalla rete del vantaggio e la Ternana ha perso lo “smalto” di iniziò gara.

Basta poco per rompere gli equilibri nella difesa della Ternana dove le “maglie sono quasi sempre molto larghe” in questo periodo lasciando poi l’iniziativa al Pisa stentando a ritrovare poi il “bandolo della matassa”.

I toscani hanno potuto amministrare la gara mettendola sul piano del palleggio procurandosi un’altra palla goal con Moreo a sfiorare il palo, mentre la Ternana ha dimostrato di fare sempre fatica non avendo azioni “pulite” per pareggiare.

In un primo tempo, dove l’arbitro ha fatto strage” di cartellini gialli, è finito sul suo taccuino anche Falletti che, già in diffida, sarà costretto a saltare la partita di Bari alla ripresa del campionato a metà gennaio.

Dopo un primo tempo “incolore” e decisamente sottotono per la Ternana, serviva una “scossa” come per altro preventivata in molte partite di questo campionato, che è arrivata all’inizio della ripresa con Sorensen in molte occasioni “salvatore” della squadra rossoverde nei momenti difficili e complicati dei singoli incontri.

Il Pisa si era riportata in vantaggio con la traversa colpita da Moreo, ribadita in rete da Canestrelli, ma un fuorigioco ha salvato la Ternana da una nuova capitolazione anche se l’iniziativa è passata d nuovo nelle mani dei nerazzurri.

Il Pisa ha fatto la partita come nel primo tempo, Casasola si è trovato, però, sul destro, nell’area piccola, la palla “buona” per fare goal, l’ultimo pallone prima di uscire e fare spazio al neo entrante Favasuli al minuto 16.

Al 61’ è stato il Pisa a farsi di nuovo pericoloso con Moreo, palla larga sul fondo.

Toscani sempre con il baricentro alto a comandare il gioco per lunghi tratti.

Grande tiro a giro di Esteves per i neroazzurri, in maglia gialla, e parata in allungo di Iannarilli a sventare il pericolo in agguato con il palo colpito da Moreo.

Ternana alle “corde” in questa fase della partita con il Pisa in procinto di riprendersi la gara stessa sul piano del gioco per l’iniziativa, il possesso palla e le “ghiotte” opportunità avute con Moreo tra i protagonisti più importanti.

La Ternana è apparsa, invece, in difficoltà con il gioco degli avversari, tanto da abbozzare un accenno di pressing per togliere al Pisa un pericoloso “comando del gioco” costretta poi a difendersi, il più delle volte, a “denti stretti”.

Gli avversari della Ternana fanno quello che vogliono in area rossoverde.

Valoti ha provato a mettere il sigillo sulla gara, ma Iannarilli ha detto no.

Poi la doppia occasione, capitata a Lucchesi, tiri respinti entrambe da Nicolas.

Al “giro di boa” del campionato la Ternana è quart’ultima con 18 punti.

TERNANA- PISA 1-1

Il Tebellino

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli, Diakite’, Sorensen, Lucchesi, Casasola (16’ st. Favasuli), Lobojco (23’ st. Marginean), Luperini (16’ st. Pyythia), Celli (23’ st. Corrado), Falletti (34’ st. Dionisi), Raimondo, Distefano. All. R. Breda

PISA (4-2-3-1): Nicolas, Barbieri, Caracciolo, Canestrelli, Esteves (23’ st. Hermannsson), Marin, Piccinni, (1’ st. Nagy), D’Alessandro (23’ st. Masucci), Arena (44’ st. Torregrossa), Tramoni (34’ st. Valoti), Moreo. All. A. Aquilani

ARBITRO: Kevin Bonacina di Bergamo

ASSISTENTI: Mario Vigile (Cosenza); Ivan Catallo (Frosinone)

IV UFFICIALE: Gianluca Sacchi (Macerata)

VAR: Alessandro Di Paolo (Avezzano); AVAR: Giampiero Miele (Nola)

RETI: 23’ pt. Tramoni (Pisa); 1’ st. Sorensen (Ternana)

Ammoniti: Marin (Pisa); Piccinini (Pisa), Lucchesi (Ternana); Arena (Pisa); Casasola (Ternana); Falletti (Ternana); Lobojko (Ternana); Diakite’ (Ternana)

RECUPERO: 2’ pt.; 5’ st.

SPETTATORI: 7.209 (di cui 594 ospiti e 1.797 abbonati).

Incasso: 36.702,00 euro. Rateo abbonati: 12.504,44