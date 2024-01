Nicola, Empoli:” siamo felici perchè in questo periodo staimo raccogliendo qualcosa”

Davide Nicola è soddisfatto dell’1-1 dell’Empoli allo Juventus Stadium. “Abbiamo avuto 2 occasioni in 11 contro 11. Durante la partita le cose cambiano, vale per noi e per gli avversari. Le qualità della Juve sono sotto gli occhi di tutti, non dovevamo concedere ripartenze ma neanche rinunciare a giocare. A un certo punto la partita era in mano nostra, dobbiamo lavorare molto e siamo felici perché in questo periodo stiamo anche raccogliendo qualcosa”, ha detto dopo la gara. Un commento su Baldanzi, autore del gol: “Al di là di Baldanzi, che ha delle qualità e che deve ritrovare la condizione fisica, a me interessa la prestazione della squadra in generale che aiuta a esaltare le qualità del singolo”.