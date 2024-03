Abodi , caso Acerbi-Juan Jesus:”tutti insieme per contrastare il fenomeno razzismo”

Comprendo l’amarezza del Napoli ma bisogna fare uno sforzo nonostante questo per rimanere tutti insieme per contrastare un fenomeno come quello del razzismo”.

Così le prime parile del ministro dello Sport Andrea Abodi intervenuto sulla sentenza del Giudice sportivo sul caso scoppoato tra Acerbi e Juan Jesus. Caso che, dopo la decisione del Giudice Sportivo, continua a far discutere. La lettera del brasiliano “Precedente grave, sono avvilito” ha lasciato il segno e secondo i napoletani ci sono delle falle nell’inchiesta come le audizioni troppo ritardate e il non aver ascoltato alcuni dei giocatori presenti nelle vicinanze.