Serie B – designazioni 31^ giornata

Ecco i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 31ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma lunedì 1 aprile.
MODENA – BARI h. 12.30
BONACINA
RICCI – NIEDDA
IV: RESTALDO
VAR: GARIGLIO
AVAR: PAGANESSI
COMO – SUDTIROL h. 15.00
PICCININI
IMPERIALE – ROCCA
IV: BORDIN
VAR: GIUA (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)
AVAR: MUTO (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)
COSENZA – BRESCIA h. 15.00
MASSIMI
TOLFO – CATALLO
IV: DI REDA
VAR: PEZZUTO (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)
AVAR: LONGO (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)
LECCO – CITTADELLA h. 15.00
ZUFFERLI
ZINGARELLI – POLITI
IV: DI LORETO
VAR: NASCA (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)
AVAR: PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)
PARMA – CATANZARO h. 15.00
BARONI
CIPRIANI – BELSANTI
IV: GALIPO’
VAR: MANGANIELLO (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)
AVAR: VOLPI (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)
PISA – PALERMO h. 15.00
FOURNEAU
MASSARA – BITONTI
IV: SACCHI G.
VAR: GHERSINI (ON-SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)
AVAR: DI VUOLO (ON-SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)
SPEZIA – ASCOLI h. 15.00
SOZZA
CAPALDO – FONTANI
IV: IACOBELLIS
VAR: MERAVIGLIA (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)
AVAR: CAMPLONE (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)
VENEZIA – REGGIANA h. 15.00
DI MARCO
CAVALLINA – SEVERINO
IV: UBALDI
VAR: MAGGIONI
AVAR: MINELLI
CREMONESE – FERALPISALO’ h. 18.00
COLLU
BACCINI – LUCIANI
IV: GIANQUINTO
VAR: DI MARTINO
AVAR: TREMOLADA
SAMPDORIA – TERNANA h. 20.30
PRONTERA
MARGANI – ARACE
IV: DIOP
VAR: MIELE
AVAR: CHIFFI