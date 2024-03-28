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Serie B – designazioni 31^ giornata

byRedazione
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Ecco i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 31ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma lunedì 1 aprile.

MODENA – BARI      h. 12.30

BONACINA

RICCI – NIEDDA

IV:      RESTALDO

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      PAGANESSI

COMO – SUDTIROL    h. 15.00

PICCININI

IMPERIALE – ROCCA

IV:      BORDIN

VAR:     GIUA (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

AVAR:      MUTO (ON-SITE STADIO “GIUSEPPE SINIGAGLIA”)

COSENZA – BRESCIA    h. 15.00

MASSIMI

TOLFO – CATALLO

IV:       DI REDA

VAR:      PEZZUTO (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

AVAR:       LONGO (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

LECCO – CITTADELLA    h. 15.00

ZUFFERLI

ZINGARELLI – POLITI

IV:     DI LORETO

VAR:     NASCA (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)

AVAR:     PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)

PARMA – CATANZARO     h. 15.00

BARONI

CIPRIANI – BELSANTI

IV:      GALIPO’

VAR:     MANGANIELLO (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)

AVAR:     VOLPI (ON-SITE STADIO “ENNIO TARDINI”)

PISA – PALERMO     h. 15.00

FOURNEAU

MASSARA – BITONTI

IV:     SACCHI G.

VAR:     GHERSINI (ON-SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)

AVAR:      DI VUOLO (ON-SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)

SPEZIA – ASCOLI    h. 15.00

SOZZA

CAPALDO – FONTANI

IV:     IACOBELLIS

VAR:     MERAVIGLIA (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)

AVAR:     CAMPLONE (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)

VENEZIA – REGGIANA     h. 15.00

DI MARCO

CAVALLINA – SEVERINO

IV:     UBALDI

VAR:      MAGGIONI 

AVAR:       MINELLI 

CREMONESE – FERALPISALO’    h. 18.00

COLLU

BACCINI – LUCIANI

IV:       GIANQUINTO

VAR:      DI MARTINO

AVAR:      TREMOLADA

SAMPDORIA – TERNANA    h. 20.30

PRONTERA

MARGANI – ARACE

IV:     DIOP

VAR:     MIELE

AVAR:      CHIFFI

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