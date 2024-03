Tonali , la FA lo accusa di aver violato le regole federali sulle scommesse

Un’altro tsumani sta per travolgere Sandro Tonali . La Football Association ha infatti reso noto che il centrocampista del Newcastle è accusato di cattiva condotta in relazione a presunte violazioni delle regole federali sulle scommesse. La Federcalcio inglese sostiene che l’ex Milan avrebbe piazzato diverse puntate sul calcio (per la precisione 50 tra il 12 agosto e il 12 ottobre 2023) anche dopo il suo trasferimento in Premier League, avvenuto a inizio luglio. Tonali, per le scommesse effettuate in Italia, aveva già patteggiato con la Figc una condanna a 18 mesi, di cui 10 di squalifica e 8 di prescrizioni alternative. L’azzurro ora rischia un’ulteriore squalifica.