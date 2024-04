Bologna, Motta:”un punto che ci permette di guardare avanti”

Thiago Motta ai microfoni di Dazn dopo il pareggio casalingo con l’Udinese. “Io commento la mia squadra, sono soddisfatto di quanto fatto, i ragazzi hanno mantenuto la concentrazione e non hanno perso la testa – ha proseguito – Anche dopo l’espulsione hanno continuato a cercare la vittoria. E’ un pareggio fantastico per come ci siamo arrivati, in difficolta’ giocando con un uomo in meno. Pur non essendo stati perfetti alla fine siamo riusciti a pareggiare”.