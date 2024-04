Moto-Gp : Stratosferico Bagnaia , batte Marquez nel Gp di Spagna

MotoGP | Gp Jerez Gara: mitico Bagnaia, batte Marc Marquez

Gara da incorniciare quella del due volte iridato autore si un sorpasso da “urlo” e di una condotta gara perfetta-Straordinaria prova di capacità tecniche e di coraggio espresse di Pecco Bagnaia, che a Jerez, teatro del Gran Premio di Spagna, ha battuto il pilota di casa a casa Marc Marqueez.Marquez è partito in pole e al via si sono accodati Jorge Martin, Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia. Il campione del mondo non ha prso un’attimo ae alla proma staccata si è portato in secoda posizione superando Marco Bezzecchi e Jorge Martin.Jorge Martin è passato in testa , poi ha perso il controllo della sua Desmosedici, finendo nella ghiaia. Con Bagnaia in testa da lì in poi è stata una grande lotta tra l’italiano e lo spagnolo,. Fonoal tragiardo dove Bagmaia ha rintuzzato gli attacchi di Marquez , vincendo i Gran Premio.Terzo sul podio Marco Bezzecchi,