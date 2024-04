SERIE A. Bologna-Udinese 1-1, a Payero risponde Saelemaekers

Allo stadio DaììAra , mezzo passo falso del Bologna bloccato dal’Udinese 1-1. I rossublu di Motta hanno giocato all’attacco , difficile per Zikzee e compagnia superare la ragnatela difensiva preparata da Cannavaro e prima del riposo sono stati sorpresi poco prima dell’intervallo da Payero al 45′. Nella ripresa il Bologna ha alzato il ritmo e, dopo essere rimasto in inferiorità numerica al 64′ per l’espulsione di Beukema, ha trovato il pareggio con una punizione di Saelemaekers che ha beffato Okoye al 78 fuori posizione – Finale con brivido per i tisosi felsinei , Davis centra il palo con Skorupski battuto . Bologna che fallisce l’aggancio in classifica alla Juve , friulani sempre in zona retrocessione.



LE PAGELLE

IL TABELLINO

BOLOGNA-UDINESE 1-1

Bologna (4-1-4-1): Skorupski 5,5; Posch 5 (23′ st Corazza 6), Lucumi 6, Beukema 4,5, Kristiansen 6; Freuler 5; Ndoye 5,5 (43′ st Lykogiannis sv), Aebischer 6, El Azzouzi 5 (1′ st Orsolini 5,5), Saelemaekers 7; Zirkzee 6 (43′ st Fabbian sv). A disp.: Bagnolini, Ravaglia, Ilic, De Silvestri, Calafiori, Moro, Urbanski, Karlsson, Castro. All.: Motta 6.

Udinese (3-4-2-1): Okoye 5; Perez 5,5, Bijol 6, Kristensen 6; Ehizibue 6 (15′ st Ferreira 6,5), Walace 6,5, Payero 6,5 (33′ st Brenner 6), Kamara 6 (33′ st Zemura 6); Samardzic 6,5, Pereyra 7,5 (23′ st Zarraga 6); Lucca 6,5 (23′ st Davis 6). A disp.: Mosca, Padelli, Ebosele, Tikvic, Kabasele, Success. All.: Cannavaro 6.

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 45′ Payero (U), 33′ st Saelemakers (B)

Ammoniti: Zirkzee (B); Perez, Ehizibue, Okoye, Lucca, Payero, Davis, Ferreira (U)

Espulsi: 19′ st Beukema (B) per somma di ammonizioni