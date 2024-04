SERIE A. Lazio – Hellas Verona 1-0, decide Zaccagni

(Sergio Chiaretti)- La Lazio batte 1-0 il Verona nell’anticipo della 34esima giornata di Serie A.

Foto di Antonio Fraioli (MDS)

All’Olimpico la squadra di Tudor match in equilibrio , la zampata di Zaccagni su assist di Luis Alberto al (72′) entrato nella rirpesa regala ai biancocelsti tre punti importantissimi perla corsa verso l’Europa.Scaligeri fermi al 15° posto a soli tre punti dalla zona retrocessione.Una partita dove l’hellas non si è mai arresa , combattendi sin dall’inizio.

Pronti , via ela partita subito decolla con grande intensità. Guendouzi che ci prova subito dalla distanza con un destro a giro che termina alto e Noslin che, dall’altro lato del campo, risponde con un tiro che sibila alla destra della porta difesa da Mandas.Il Verona è ben messo in campo , la Lazio per aggiarere gli avversari costretta a fare un lungo giro palla costretti a un giro palla insistito e a una manovra ragionata per cercare il momento giusto per affondare. Al 18′ Isaksen spreca una grande occasione su corner dalla sinistra di Luis Alberto, ma il danese si fa murare a pochi passi dalla porta di Montipò. Ancora il danese spreca su assist sdi Luis Alberto solo davanti a Montipò . Il Verona rirponde al 35′: Mandas sbaglia in uscita su lancio lungo verso Noslin, con Swiderski che non riesce a sfruttare al meglio il rimpallo calciando di poco al lato. I ragazzi di Baroni cominciano a carburare bene , fino al termi della prima parte del match. ,

Nell rirpesa nessun cambio dalle panchine. Subito un brivido per i gialloblù, con Kamada lanciato in contropiede e chiuso perfettamente da Cabal in calcio d’angolo. Sugli sviluppi del corner Felipe Anderson scarica un violento destro verso la porta di Montipò, con la conclusione che si stampa sulla traversa.

Il ritmo si alza e la lazio spinge : I biancocelsti sfiorano il vantaggio col destro a giro di Luis Alberto su assist di Castellanos, tiro che termina alto.

Al 60′ Tudor richiama Isaksen e Casale per Perdo e Zaccagni. Baroni risponde mandando in campo Suslov e Duda al posto di Mitrovic e di Swiderski.

Al 66′ Kamada orchestra un’efficace contropiede , la palla a Pedro, lo spagno si divora il vantaggio . Al 69′ Montipò ancora protagonista salva su Castellanos, ma al 71′ l’estremo difensore scaligero si deve arrendere: Zaccagni: i recupera palla serve Luis Alberto , il’Mago’ gli ritorna la palla in area anche se in posizione defilata il sinistro e potente con la palla che si deposita in fondo alla rete. . All’81’ il Verona sfiora il pareggio , Mandas devia un colpo con la spalla di Coppola . I bianocelesti cercano il raddoppio per chiudere il match , Pedro sfiora l’eurogol su punizione, con la sua conclusione che si stampa ancora una volta sul palo. Dopo il recupero , la Lazio può festeggiare una vittoria sofferta , ma meritata.

IL TABELLINO

LAZIO-VERONA 1-0

Lazio (3-4-2-1): Mandas 6,5; Patric 6, Romagnoli 6, Casale 6 (15′ st Pedro 6); Marusic 6, Guendouzi 6,5, Kamada 6, Felipe Anderson 6,5 (42′ st Vecino sv); Isaksen 5 (15′ st Zaccagni 7), Luis Alberto 6,5 (31′ st Hysaj sv); Castellanos 6 (42′ st Immobile sv).

A disposizione: Sepe, Renzetti, Pellegrini, Gonzalez, Lazzari, Cataldi, Rovella.

Allenatore: Tudor 6,5

Verona (4-2-3-1): Montipò 6; Tchatchoua 6 (33′ st Centonze sv), Coppola 6, Magnani 6, Cabal 6; Folorunsho 6 (41′ st Henry sv), Serdar 6; Lazovic 6 (33′ st Bonazzoli sv), Noslin 6, Mitrovic 5 (15′ st Duda 6); Swiderski (15′ st Suslov 5).

A disposizione: Chiesa, Perilli, Belahyane, Tavsan, Vinagre, Dani Silva, Dawidowicz, Patanè, Charlys.

Allenatore: Baroni 5,5

Arbitro: Massa

Marcatori: 27′ st Zaccagni (L)

Ammoniti: Romagnoli (L), Casale (L), Luis Alberto (L) Duda (V), Coppola (V), Noslin (V), Zaccagni (L)