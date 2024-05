Roland Garro: Nadal eliminato da Zverev

Avanzano Tsitsipas, Auger.AliassimeShelton e Krachanov.

Rafa Nadal esce al primo turno del Roland Garros. Lo spagnolo è stato eliminato da Alexander Zverev, fresco vincitore degli Internazionali d’Italia, in tre set con il punteggio di 6-1 7-6 (5) 6-3 in tre ore e 6′. Sorride Tsitsipas, battuto Fucsovics in tre set con il punteggio di 7-6, 6-4, 6-1. Avanzano Auger-Aliassime, (3-0) a Nishioka m match interrotto due volte per la pioggia. Shelton ha battuto Gaston in rimonta 3-6, 6-3, 6-4, 6-4) e Khachanov (6-2, 6-0, 7-6 all’indiano Nagal).

TABELLONE FEMMINILE

Swiatek non delude le aspettative e supera agevolmente Jeanjean 6-1, 6-2 in appena un’ora di gioco, trovando così Osaka al prossimo turno della competizione. Lo stesso vale per Coco Gauff, vincente con un doppio 6-1 su Avdeeva in cinquantadue minuti. Jabeur regola la wild card Vickery in due set e prosegue il proprio cammino sulla terra rossa francese: la numero nove al mondo rompe la resistenza avversaria già nel primo set e trionfa con il punteggio di 6-2, 6-3. Avanza anche Vondrousova (6), vincente in scioltezza contro Masarova per 6-1, 6-3, così come Samsonova (6-1, 6-1 rifilato alla polacca Linette). Pavlyuchenkova piega Udvardy 6-3, 6-4, mentre Tomova elimina Alexandrova (18).