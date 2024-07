F1 Gp del Belgio, doppietta Mercedes. Vince lo stratega a George Russel davanti a Sir Lewis Hamilton, terzo Piastri

Sul circuito di Spa-Francorchamps, vince George Russell davanti al compagno di scuderia Lewis Hamilton.Terza la McLaren di Oscar Piastri che precede la Ferrari di Charles Leclerc, quarta, e la Red Bull di Max Verstappen, quinta.

Grande lezione di strategia da parte di george Russel , il pilota britannico , si ferma al decimo giro per il cambio gomme , poi comunica ia box di voler tentare una sola sosta e andare fino in fondo, alla fine il risultato gli da pienamente ragione , così con un tocco di magia e spavaldo Russel vince il Gp del beòcio , davanti al compagno di scuderia Mercedes Lewis Hamilton , terzo Oscar Piastri su McLaren. Charles leclerc partito in pole , si poazza al quarto posto , davanti a Max Verstappen (Red Bull) quinto il campione del mondo penalizzato partito in undicesima posizione, agevolato dal compagno di scideria Sergio perez , che rallenta e farsi superare dall’olandese e, ma non basta per conquistare il podio.

Tra le due Red Bull si piazzando la McLaren di Norris e la Ferrari di Carlos Sainz, con Perez che chiude ottavo davanti a Fernando Alonso ed Esteban Ocon, gli ultimi ad andare a punti. Il britannico della vettura color papaya paga la partenza horror che lo ha portato a indietreggiare e di parecchio in griglia, lo spagnolo invece prima fa un lungo, poi si ritrova al centro del gruppo e non riesce nel guizzo per riprendere i posti che contano.

Nelle retrovie Ricciardo chiude 11° dietro a Stroll, Albon, Gasly e Magnussen, domenica da dimenticare per Bottas, Tsunoda, Sargeant e Hulkenberg che chiudono la griglia.

Il circo della Formula 1 va in vacanza. Prossimo Gran Premio quello d’Olanda domenica 25 Agsoto 2024.

RISULTATI E CLASSIFICA GP BELGIO F1 2024

1 George RUSSELL MercedesLEADER 1

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.526 2

3 Oscar PIASTRI McLaren+1.173 2

4 Charles LECLERC Ferrari+8.549 2

5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+9.226 2

6 Lando NORRIS McLaren+9.850 2

7 Carlos SAINZ Ferrari+19.795 2

8 Sergio PEREZ Red Bull Racing+43.195 3

9 Fernando ALONSO Aston Martin+49.963 1

10 Esteban OCON Alpine+52.552 2

11 Daniel RICCIARDO RB+54.926 2

12 Lance STROLL Aston Martin+63.011 1

13 Alexander ALBON Williams+63.651 2

14 Pierre GASLY Alpine+64.365 2

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+66.631 1

16 Valtteri BOTTAS Kick Sauber+70.638 2

17 Yuki TSUNODA RB+76.737 1

18 Logan SARGEANT Williams+86.057 2

19 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+88.833 2

20 Guanyu ZHOU Kick Sauber– 1

