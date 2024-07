Olimpiadi Parigi 2024 Italia, nuoto bronzo staffetta 4X100

Nelll’ultimo appuntamento della prima giornata delle Olimpiadi di Parigi 2024, l’Italia si conferma anche nel nuoto. Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Paolo Conte Bonin e Manuel Frigo hanno conquistato la medaglia di bronzo nella staffetta 4×100 metri stile libero vinta dagli Stati Uniti davanti all’Australia. Il quartetto a stelle e strisce si è imposto in 3’09″28 davanti agli oceanici che si sono dovuti accontentare del secondo posto in 3’10″35 davanti agli azzurri che hanno fermato il cronometro in 3’10″70.

Staffetta Femminile azzurre ottave

Buona prestazione per Sofia Morini, Chiara Tarantino, Sara Curtis ed Emma Virginia Menicucci che, nonostante un quartetto molto giovane, hanno concluso la staffetta femminile in ottava posizione. Le azzurre hanno centrato la finale in totale tranquillità soprattutto forte del nuovo personale di Morini che ha lanciato le compagne che hanno ottenuto l’ottavo tempo in 3’36″28 nelle batterie guidate dall’Australia.

Obiettivo finale centrato per Nicolò Martinenghi che nella serata di domenica 28 luglio cercherà di migliorare il bronzo ottenuto a Tokyo 2020 nei 100 metri rana. Il 24enne varesino ha ottenuto il sesto tempo complessivo in 59″28 potendosi così giocare una medaglia.

Fuori subito invece Marco De Tullio e Matteo Lamberti che hanno chiuso le eliminatorie dei 400 metri stile libero rispettivamente al diciassettesimo posto in 3’47″90 e al ventesimo in 3’48″38. Discorso simile per Costanza Cocconcelli e Viola Scotto di Carlo nei 100 metri delfino con la prima che non è andata oltre il ventunesimo posto in 58″66, mentre la seconda è stata squalificata per un tocco in virata dopo che aveva centrato l’accesso in semifinale.