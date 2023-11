Grande successo per la Campagna di Fondazione Libellula contro la violenza sulle donne con Juve , Cagliari e Lega Pallacanestro

NUMEROSI VIP, JUVENTUS, CAGLIARI E LEGA NAZIONALE PALLACANESTRO HANNO ADERITO A #PRENDOUNIMPEGNO

Da Gabriele Corsi a Vittorio Vaccaro, fino a Silvio Soldini e Iacopo Melio: ecco alcuni degli importanti nomi che hanno aderito alla campagna di sensibilizzazione lanciata da Fondazione Libellula. Ma non è tutto: la Juventus è scesa in campo nel Derby d’Italia con il logo della Fondazione, il Cagliari ha coinvolto lo stadio e la Lega Nazionale Pallacanestro ha portato in campo capitani e arbitri con una maglia celebrativa

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne Fondazione Libellula (fondazionelibellula.com/it/) ha lanciato la campagna di sensibilizzazione #PrendoUnImpegno, a cui hanno aderito prestigiosi volti dello spettacolo, dello sport, della politica e dell’attivismo che hanno scelto d’impegnarsi nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere. L’elemento distintivo di questa campagna è l’essere stata interamente rappresentata da ambassador uomini, tutti uniti nell’impegno contro la violenza di genere. “Da una survey realizzata da Fondazione Libellula è emerso che il 43% degli uomini pensa che la violenza di genere sia un fenomeno che non lo riguardi – ha sottolineato Debora Moretti, Presidente e Fondatrice di Fondazione Libellula – Ebbene, con questa campagna vogliamo sovvertire questo paradigma e ricordare che la responsabilità di combattere la violenza di genere è collettiva: io la definirei una campagna di responsabilizzazione. Essere testimoni attivi e sostenitori del rispetto reciproco è cruciale. È ora di sfidare gli stereotipi dannosi e di promuovere una cultura di consapevolezza e sostegno. Insieme possiamo costruire un mondo in cui uomini e donne vivano liberi dalla paura e dal pregiudizio, contribuendo a creare un futuro più giusto e sicuro per tutti”.

Volti noti dunque che hanno scelto d’impegnarsi per l’equità di genere o di riflettere sui propri stereotipi o ancora di parlare di consenso con i propri amici e responsabilizzarli sulla violenza contro le donne. Tra i protagonisti della campagna l’attivista e politico Iacopo Melio, l’attore e conduttore Vittorio Vaccaro, il regista Silvio Soldini e il conduttore Gabriele Corsi, che ha così commentato l’iniziativa: “Mai come in questo momento serve metterci la faccia per una battaglia culturale così importante. Ogni gesto conta. Ogni parola conta. Dal posto di lavoro, in famiglia, ovunque. Ringrazio Fondazione Libellula per avermi reso partecipe di questo progetto”.Per la campagna sui social è stato anche realizzato un filtro Instagram dal 3D Designer Luca Morello: instagram.com/ar/378429614614180/.

Coinvolto nella campagna anche il mondo dello sport: il 25 e il 26 novembre la Prima Squadra Maschile, la Prima Squadra Femminile e la Next Gen della Juventus hanno indossato sulla sleeve della maglia gara il logo di Fondazione Libellula; ugualmente il Cagliari calcio ha stampato 10.000 volantini, distribuiti durante la partita col Monza. Infine ha deciso di aderire anche la Lega Nazionale Pallacanestro, su invito della Pallacanestro Crema, che fa parte del network di aziende della Fondazione impegnate nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere: nel corso delle partite di Serie A2 e di Serie B Nazionale tenutesi nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 novembre, i capitani delle squadre e gli arbitri hanno indossato una t-shirt celebrativa. Molte società hanno anche aderito a una raccolta fondi, promossa sempre da LNP, il cui ricavato è stato devoluto alla Fondazione. “È un grande segnale da parte di tutto il nostro movimento cestistico, peraltro rappresentato da uomini, per affermare un esempio concreto di sostegno e vicinanza ad una causa di civiltà”, si legge sul comunicato ufficiale della Pallacanestro Crema.

Giacomo Beretta