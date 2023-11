Lazio – Celtic, le probabili formazioni

Non è un buon momento per i biancocelesti .La sconfitta contro la Salernitana ha sancito la crisi della Lazio. L’occasione questa sera allo stadio Olimpico nel match , ore 18,45 contro gli scozzesi del Celtic.

La Lazio ha le capacità per il riscatto e salvare da un’eventuale esonero , nel caso di risuktato negativo la permanenza di Sarri sulla panchina biancocelste.

Sarri ritrova Luis Alberto, ma continua la grande emergenza in difesa a causa delle assenze di Romagnoli e Casale. Provedel è stato colpito da un attacco influenzale, ma dovrebbe farcela. A centrocampo non c’è lo squalificato Vecino e in attacco manca Zaccagni.

Stasera un’orecchio puntato sulla sfida tra l’Atlerico Madrid e il Feyenoors . La squara allenata da Simeone se battono gli olandesi per la Lazio gli ottavi diventerebbero una bella realtà con un turno d’anticipo e l’ultima giornata al Wanda Metropolitano servirebbe solo per decidere primo e secondo posto del girone. In caso di pareggio a Rotterdam, invece, contro Morata e compagni basterebbe un pareggio così come ai Colchoneros. Non è un buon momento per

PROBABILI FORMAZIONI

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.: Sarri

Celtic (4-3-3): Hart; A. Johnston, Carter-Vickers, Scales, Taylor; McGregor, O’Riley, Turnbull; Forrest, Furuashi, Yang. All.: Rodgers

L’arbitro sarà Halil Umut Meler.

Un direttore di gara, classe 1986, con discreta esperienza internazionale, che sarà coadiuvato dagli assistenti Mustafa Eyisoy e Kerem Ersoy, dal quarto ufficiale Arda Kardeşler e dal VAR Alper Ulusoy e dall’AVAR Bastian Dankert.