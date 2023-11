Lazio, Sarri: Serve ricompattarsi”

Maurizio Sarri è cosciente ,per lui è uiltma chances per rimanere sulla panchina dei biancocelsti. La gara contro il Centic è di vitale importanza noin solo per la sua permanenza allaguida dei bianocelesti, ma per il prosieguo in Cahmpions League agli ottavi di finale.

“Il Celtic ha buoni ritmi, buona intensità, discrete qualità tecniche non ci dobbiamo illudere per i risultati negativi in trasferta. Sarà una partita complicata”. Così l’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, presenta la sfida di Champions League contro gli scozzesi. “Cosa fa un allenatore in un momento difficile? Si prepara la partita, è il momento di compattarsi sperando che l’atmosfera della Champions ci dia qualcosa in più”, ha aggiunto Sarri che poi ha fatto il punto sugli infortunati: “Zaccagni, Romagnoli e Casale sono fuori, sta meglio Rovella. Facciamo l’ultimo allenamento e tiriamo le somme”.