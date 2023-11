Milan – Borussia Dortmund, le probabili formazioni

Milan -Borussia Dortmund stasera a San Siro , calcio d’inizio alle ore 21. Rossoneri orfani di leao nella sfida che potrebbe vale un’intera stagione. In palio il passaggio agli ottavi di finale Champions League.

Al Milan serveno tre punti per poi giocarsi la qualificazione sul campo del Newcastle.

MILAN-BORUSSIA DORTMUND

Le ultime: L’impreda dei rossoneri contro il PSG ha lanciato i ragazzi di Pioli in piena corsa per gli ottavi, ma stasera non possono sbagliare e hanno un solo risultato a disposizione, la vittoria, per continuare a essere padroni del proprio destino. Non ci sarà Leao, ancora infortunato, ma Pioli ritrova Giroud, squalificato in campionato, e tornerà dal primo minuto Loftus-Cheek. L’inglese giocherà da trequartista nel 4-2-3-1, schema a specchio rispetto ai tedeschi. Il Borussia è una squadra che concede molto ma segna altrettanto, anche se in Champions ha preso gol dal Psg alla prima giornata e poi è sempre riuscito a mantenere la porta inviolata.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernández; Krunić, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic; Giroud. All.: Pioli

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Emre Can, Ozcan; Reus, Brandt, Gittens; Fullkrug. All.: Terzic

Arbitro il romeno Istvan Kovacs l’arbitro designato a dirigere la partita di Champions League Milan-Borussia Dortmund in programma a San Siro martedì alle 21.



Kovacs sarà affiancato dai connazionali Vasile Florin Marinescu, Ovidiu Artene e Marcel Birsan, mentre al Var ci sarà l’olandese van Boekel coadiuvato da un altro romeno, Catalin Popa, che sarà l’Avar.