Serie A , designazioni 18^ giornata. Sozza per Juve-Roma

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 18ª giornata del Campionato di Serie A 2023/24 in programma sabato 30 dicembre. (Foto: l’arbitro Sozza)
FIORENTINA – TORINO Venerdì 29/12 h. 18.30
LA PENNA
PERETTI – TOLFO
IV: PRONTERA
VAR: NASCA
AVAR: MARINI
NAPOLI – MONZA Venerdì 29/12 h. 18.30
DI BELLO
ZINGARELLI – BARONE
IV: RUTELLA
VAR: VALERI
AVAR: LONGO S.
GENOA-INTER Venerdì 29/12 h. 20.45
DOVERI
BERCIGLI – PERROTTI
IV: PICCININI
VAR: IRRATI
AVAR: MIELE
LAZIO – FROSINONE Venerdì 29/12 h. 20.45
FELICIANI
LO CICERO – TRINCHIERI
IV: FABBRI
VAR: SERRA
AVAR: DI PAOLO
ATALANTA – LECCE h. 12.30
MANGANIELLO
CECCONI – VALERIANI
IV: PERENZONI
VAR: ABBATTISTA
AVAR: CHIFFI
CAGLIARI – EMPOLI h. 15.00
MARESCA
CARBONE – GIALLATINI
IV: FOURNEAU
VAR: PATERNA
AVAR: GARIGLIO
UDINESE – BOLOGNA h. 15.00
ORSATO
BACCINI – POLITI
IV: CAMPLONE
VAR: DI PAOLO
AVAR: MAGGIONI
MILAN – SASSUOLO h. 18.00
MARINELLI
ROSSI M. – RICCI
IV: ZUFFERLI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: VALERI
H.VERONA–SALERNITANA h. 18.00
MARIANI
COLAROSSI – DI MONTE
IV: SANTORO
VAR: MARINI
AVAR: PAGNOTTA
JUVENTUS – ROMA h. 20.45
SOZZA (foto)
BINDONI – TEGONI
IV: MARCHETTI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: DI VUOLO