In evidenza
Trending NowView All

Serie A , designazioni 18^ giornata. Sozza per Juve-Roma

byRedazione
1 minute read
Total
0
Shares
0
0
0

Si rendono noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 18ª giornata del Campionato di Serie A 2023/24 in programma sabato 30 dicembre. (Foto: l’arbitro Sozza)

FIORENTINA – TORINO     Venerdì 29/12 h. 18.30

LA PENNA

PERETTI – TOLFO

IV:      PRONTERA

VAR:     NASCA

AVAR:        MARINI

NAPOLI – MONZA    Venerdì 29/12 h. 18.30

DI BELLO

ZINGARELLI – BARONE

IV:      RUTELLA

VAR:     VALERI

AVAR:       LONGO S.

GENOA-INTER    Venerdì 29/12 h. 20.45

DOVERI

BERCIGLI – PERROTTI

IV:       PICCININI

VAR:      IRRATI

AVAR:       MIELE

LAZIO – FROSINONE    Venerdì 29/12  h. 20.45

FELICIANI

LO CICERO – TRINCHIERI

IV:     FABBRI

VAR:     SERRA

AVAR:     DI PAOLO

ATALANTA – LECCE    h. 12.30

MANGANIELLO

CECCONI – VALERIANI

IV:      PERENZONI

VAR:     ABBATTISTA

AVAR:     CHIFFI

CAGLIARI – EMPOLI    h. 15.00

MARESCA

CARBONE – GIALLATINI

IV:     FOURNEAU

VAR:     PATERNA

AVAR:      GARIGLIO

UDINESE – BOLOGNA    h. 15.00

ORSATO

BACCINI – POLITI

IV:     CAMPLONE

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     MAGGIONI

MILAN – SASSUOLO    h. 18.00

MARINELLI

ROSSI M. – RICCI

IV:     ZUFFERLI

VAR:      MERAVIGLIA

AVAR:       VALERI

H.VERONA–SALERNITANA    h. 18.00

MARIANI

COLAROSSI – DI MONTE

IV:       SANTORO

VAR:      MARINI

AVAR:      PAGNOTTA

JUVENTUS – ROMA    h. 20.45

SOZZA (foto)

BINDONI – TEGONI

IV:     MARCHETTI

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:      DI VUOLO

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
You May Also Like