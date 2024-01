Fabio Grosso vince la panchina d’argento, premiato Vivarini panchina d’oro Serie C

Fabio Grosso, allenatore del Frosinone nella passata stagione in Serie B, ha vinto la Panchina d’Argento per l’anno 2023. L’allenatore dalle origini, che ha superato Ranieri e Gilardino, non nasconde la felicità: “Mi fa piacere, ogni volta che lo vedrò mi riporterà agli anni di Frosinone, un percorso lunghissimo e bellissimo che si è concluso in maniera splendida”. Premiato Vincenzo Vivarini, allenatore del Catanzaro, come Panchina d’Oro di Serie C.