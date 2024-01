Italiano , Fiorentina:” abbiamo fatto una grande partita , peccato solo per il risultato”

Vincenzo Italiano, al termine della sfida contro l’Inter.

“Ho visto un’ottima Fiorentina che ha messo in difficolta una delle squadre più forti in Europa. Nonostante il modulo diverso, abbiamo giocato bene. Peccato per il rigore, perché potevamo portare punti a casa dopo una gara giocata bene. Il rigore? Dobbiamo sfruttare la precisione. Nzola ha avuto tre occasioni per fare gol e non solo. Bisogna continuare così e avere più concretezza. Rispetto al passato abbiamo fatto meglio, con Beltran sotto punta e Bonaventura esterno. Abbiamo fatto una grande partita, peccato solo per il risultato”.