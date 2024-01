Mazzarri, Napoli:”sono molto soddisfatto, avevamo di fronte una squadra molto forte”

Walter Mazzarri è soddisfatto del risultato e della prestazione del Napoli contro la Lazio.

L’anno scarso la Lazio è arrivata seconda e giocavamo nel loro stadio – ha spiegato il tecnico del Napoli -. Inoltre avevamo tanti assenti”. “Ragazzi che non giocavano da tempo han risposto alla grande stasera – ha aggiunto -. Ho visto una squadra come piace a me e ho avuto la conferma che ci sono grandi uomini in rosa”.-.Stasera ci è mancata profondità, ma le caratteristiche di Raspadori non lo permettevano molto. Non siamo riusciti ad andare nella maniera giusta in verticale, ma sono contento della prestazione”.