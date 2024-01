Serie A: Fioentina-Inter 0-1, decide il solito Lautaro

Al Franchi nel posticipo della 22a giornata di Serie A, l’inter batte 1-0 la Fiorentina e si riporta in vetta alla classifica a +1 sulla Juventus con una gara in meno. .

Gara piacevole con tante emozioni. Inizia bene la Viola , cheva in gol con Nzola , rete annullata per fuorigioco dell’ex Spezia. L’Inter risponde con Lautaro Martinez ancora protagonista il ‘Toro’ realizza il gol nerazzurro al 14’ del primo tempo con una girata di testa su calcio d’angolo battuto da Aslani. L’azione in precedenza si sviluppa su un errore in appoggio di martinez-Quarta , con ecupero della palla di Thuram , il cross rasoterra in area con faraoni che anticipa millimetricamnte con la punta del piede la facile battuta a rete di Carlos Augusto. Al 32′ Thuram spreca davanti a Terracciano la palla del raddoppio .

Passa un minuto e l’Inter sfiora il 2-0: dopo un pallone recuperato da Lautaro, Thuram in area serve di tacco Frattesi, Terracciano si distende e respinge.

La Fiorentina risponde colpo su colpo e al m 34′ crea l’occasione più nitida, ma Sommer è miracoloso sul destro ravvicinato di Bonaventura.

Dal calcio d’angolo proteste Viola rigore per una trattenuta di Bastoni su Ranieri. Aureliano fa proseguire e il Var non lo richiama. Prima del riposo ci prova Bonaventura con la punizione contro la barriera .

Nella rirpesa Italiano manda in campo con Maxime Lopez palposto di Arthur. L’inter riparte bene con Lautaro che non sfrutta bene l’assiste di Frattesi . Italiano sposta la squadra più avanti , l’occasione per il pareggio arriva al 77’: Sommer in uscita alta con i pugni anticipa e colpisce Nzola, il pallone arriva a Martinez Quarta che colpisce di testa e Pavard salva sulla linea. Aureliano richiamato al Var assegna il rigore. Sul dischetto Nico Gonzalez , l’argentino calcia malissmo debolmente e centrale , facile preda del portiere svizzero. Nel finale del match la Viola ci prova in tutti i modi, si procura un paio di corner che non riesce a sfruttare.

IL TABELLINO

FIORENTINA-INTER 0-1

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 6,5; Faraoni 6,5, Martinez Quarta 5, Ranieri 6, Parisi 5 (44′ st Milenkovic sv); Arthur 5 (1′ st Maxime Lopez 5,5), Duncan 6 (38′ st Mandragora sv), Ikoné 5 (16′ st Nico Gonzalez 5), Bonaventura 6, Beltran 5 (38′ st Barak sv); Nzola 6,5. A disp.: Martinelli, Vannucchi, Sottil, Infantino, Mina, Kayode, Comuzzo, Amatucci. All.: Italiano 5,5

Inter (3-5-2): Sommer 7,5; Pavard 6,5 (38′ st Bisseck), De Vrij 5, Bastoni 6 (15′ st Acerbi 6); Darmian 6 (15′ st Dumfries 5,5), Frattesi 6,5, Asllani 6,5, Mkhitaryan 6,5, Carlos Augusto 6; Lautaro Martinez 7,5 (33′ st Sanchez sv), Thuram 6,5 (15′ st Arnautovic 5). A disp.: Di Gennaro, Audero, Sensi, Klaassen, Buchanan, Dimarco, Akinsanmiro, Stankovic. All.: Inzaghi 6,5

Arbitro: Aureliano

Marcatori: 14′ Lautaro Martinez (I)

Ammoniti: Bastoni (I), Ikoné (F), Sommer (I), Pavard (I)

Espulsi:

Note: Al 77′ Sommer (I) para un rigore a Nico Gonzalez (F)