Inter , Di Marco:”dobbiamo continuare così fino alla fine del campionato”

Federico Di Marco si gode la vittoria (4-0) dell’Inter sull’Atalanta e il suo gol ma, tiene i piedi per terra:” Non si possono fare calcoli, se approcci in modo sbagliato la partita finisce male, dobbiamo continuare così e finire il campionato nel migliore dei modi. Mi diverto tantissimo a giocare in questa squadra. Il Napoli l’anno scorso ha fatto un campionato straordinario, quest’anno lo stiamo facendo anche noi ma non mi piace parlare ora che il campionato è ancora in corso”.