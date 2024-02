Pogba squalificato per 4 anni

Paul Pogba è stato condannato a 4 anni di squalifica per doping sentenza emessa dal Tribunale nazionale antidoping Il centrocampista della Juventus era stato trovato positivo a un metabolita del testosterone in un controllo a seguito di Udinese-Juventus dello scorso 20 agosto e successivamente sospeso in via cautelare. Contattato da Le Parisien, il suo entourage ha promesso di ricorrere in appello presso il Tribunale arbitrale dello sport di Losanna, come successivamente confermato dallo stesso calciatore