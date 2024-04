Basket Seie A: Milano batte Brescia. Brindisi retrocede in A/2

Nella 29a giornata di Serie A di basket trionfa Milano, che batte Brescia 83-77 nel derby lombardo e la sorpassa in classica al comando. Insieme all’Armani in vetta c’è Bologna, corsara a Tortona 84-77. Vittorie larghe per Pistoia (105-80 su Trento) e Sassari (99-74 a Scafati). In chiave salvezza vincono Pesaro (91-86 con Cremona) e Treviso (100-95 a Varese), mentre retrocede in A2 Brindisi, nonostante la vittoria per 84-80 con Venezia.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-GERMANI BRESCIA 83-77

TABELLINO

EA7 Emporio Armani Milano-Germani Brescia 83-77 (Parziali: 28-21, 41-40, 64-61)

EA7 Emporio Armani Milano: Tonut 5 (1/3, 1/3), Melli 13 (2/2, 3/6), Napier 19 (0/1, 3/6, 10/10 tl), Caruso 5 (1/3, 1/1), Shields 16 (4/6, 2/7, 2/2 tl), Ricci 5 (1/1, 1/1), Flaccadori 5 (1/1, 1/1), Hall 9 (2/2, 1/1, 2/3 tl), Hines (0/1 da 2), Valentine 2 (1/1, 0/3), Voigtmann 2 (1/2, 0/2). N.e. Bortolani. All. Messina.

Germani Brescia: Gabriel 12 (3/4, 2/5), Bilan 20 (5/8, 0/1, 10/12 tl), Della Valle 12 (2/5, 1/4, 5/5 tl), Petrucelli 8 (1/2, 2/3), Cournooh 6 (1/4, 1/3, 1/2 tl), Burnell 4 (1/3, 0/1, 2/2 tl), Massinburg 13 (2/5, 2/5, 3/3 tl), Cobbins, Akele 2 (1/1, 0/1), Porto. N. e. Christon, Tanfoglio. All. Magro.

BERTRAM DERTHONA-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 77-84

TABELLINO

Bertram Derthona-Virtus Segafredo Bologna 77-84 (Parziali: 18-17, 39-41, 55-65)

Bertram Derthona: Ross 11 (2/2, 1/4, 4/5 tl), Strautins 7 (1/2, 1/3, 2/2 tl), Severini 3 (1/6 da 3), Obasohan 12 (1/1, 1/2, 7/8 tl), Thomas 12 (6/8 da 2, 0/1 tl), Zerini (0/1 da 3), Dowe 5 (0/1, 1/3, 2/4 tl), Candi (0/1 da 2), Baldasso 4 (1/6 da 3, 1/1 tl), Weems 13 (3/7, 2/5, 1/1 tl), Radosevic 10 (2/2, 2/3). N.e. Tavernelli. All. De Raffaele.

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 11 (4/5, 0/2, 3/3 tl), Belinelli 6 (3/4, 0/3), Shengelia 15 (4/6, 0/2, 7/8 tl), Hackett 11 (3/3, 1/3, 2/4 tl), Dunston 4 (2/3), Pajola 5 (0/

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-GEVI NAPOLI 88-74

TABELLINO

Unahotels Reggio Emilia-GeVi Napoli 88-74 (Parziali: 16-15, 40-38, 63-53)

Unahotels Reggio Emilia: Weber 4 (2/5, 0/1), Galloway 16 (2/6, 3/11, 3/3 tl), Faye 24 (10/14, 4/7 tl), Vitali 3 (0/1, 1/1), Chillo (0/1), Bonaretti (0/2 da 3), Cipolla, Uglietti 9 (2/2, 1/3, 2/2 tl), Atkins 16 (6/8, 1/5, 1/2 tl), Black 7 (3/5, 1/6 tl), Grant 9 (3/5, 1/3). All. Priftis.

GeVi Napoli: Zubcic 9 (2/7 da 3, 3/4 tl), De Nicolao 2 (1/2, 0/2), Owens 9 (3/7, 1/3), Brown 3 (0/4 da 3, 3/4 tl), Sokolowski 23 (5/7, 3/7, 4/6 tl), Pullen 10 (3/8, 1/5, 1/1 tl), Ennis 17 (3/9, 2/4, 5/6 tl), Sinagra, Lever, Dut Biar, Ebeling. N.e. Bamba. All. Milicic.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-ESTRA PISTOIA 80-105

TABELLINO

Dolomiti Energia Trentino-Estra Pistoia 80-105 (Parziali: 20-24, 42-55, 68-76)

Dolomiti Energia Trentino: Alviti 14 (3/5, 2/3, 2/3 tl), Forray 3 (1/2 da 3), Biligha 19 (6/10, 1/1, 4/5 tl), Mooney 10 (4/7, 0/4, 2/2 tl), Baldwin 10 (5/10, 0/4), Ellis 5 (2/5, 0/2, 1/2 tl), Hubb 14 (4/5, 2/10), Conti, Cooke 1 (0/1, 1/4 tl). N.e. Diarra. All. Galbiati.

Estra Pistoia: Willis 19 (4/5, 3/5, 2/2 tl), Moore 21 (6/11, 2/4, 3/4 tl), Wheatle 6 (1/2, 1/1, 1/2 tl), Hawkins 7 (2/3, 1/3), Ogbeide 14 (6/8, 2/2 tl), Della Rosa 6 (2/2 da 3), Metsla 2 (1/1), Saccaggi 3 (1/2 da 3), Del Chiaro 2 (1/3), Varnado 15 (2/7, 2/2, 5/8 tl). All. Brienza.

HAPPYCASA BRINDISI-UMANA REYER VENEZIA 84-80

TABELLINO

HappyCasa Brindisi-Umana Reyer Venezia 84-80 (Parziali: 19-22, 45-38, 67-57)

HappyCasa Brindisi: Sneed 22 (3/5, 3/8, 7/10 tl), Laszewski 7 (2/3, 1/2), Bartley 9 (4/7, 0/4, 1/3 tl), Bayehe 17 (6/12, 5/6 tl), Washington 4 (1/4, 0/2, 2/4 tl); Morris 14 (1/6, 4/6), Laquintana 4 (1/2, 0/1, 2/2 tl), Smith, Lombardi 7 (2/2, 1/2). N.e. Malaventura, Seck, Riismaa. All. Sakota.

Umana Reyer Venezia: Spissu 23 (4/6, 3/6, 6/6 tl), Casarin, Kabangele 19 (6/10, 1/1, 4/6 tl), Brooks 2 (1/1, 0/1), Tucker 11 (4/10, 0/1, 3/6 tl); Heidegger 6 (1/4, 1/6, 1/1 tl), O’Connell (0/2, 0/1), Parks 1 (0/1, 0/1, 1/2 tl), Wltjer 11 (3/5, 1/4, 2/2 tl), Tessitori (0/1). N.e. Barbero, Janelidze. All. Spahija.

GIVOVA SCAFATI-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 74-99

TABELLINO

Givova Scafati-Banco di Sardegna Sassari 74-99 (Parziali: 19-23, 35-49, 52-75)

Givova Scafati: Mouaha 3 (1/1 da 3), Pinkins 5 (1/3, 1/2), Robinson 12 (1/2, 2/7, 4/4 tl), Nunge 2 (0/1, 0/2, 2/2 tl), Henry 19 (2/4, 4/7, 3/3 tl); Blakes 2 (0/2, 2/2 tl), Gentile 11 (5/7, 0/1, 1/2 tl), Rossato 13 (5/6, 1/5), Pini 2 (0/1, 2/2 tl), Gamble 4 (2/4, 0/2 tl). N.e. Cavaliere, Sangiovanni. All. Boniciolli.

Banco di Sardegna Sassari: Tyree 9 (3/7 da 3), Kruslin 12 (0/1, 4/4), Gombauld 6 (1/1, 4/4 tl), Jefferson 14 (1/2, 4/7), Charalampopoulos 10 (0/1, 3/5, 1/2 tl); Cappelletti 8 (3/5, 0/2, 2/2 tl), Treier, Gandini, Diop 15 (5/10, 5/7 tl), Mckinnie 8 (2/5, 1/1, 1/1 tl). N.e. Pisano, Raspino. All. Markovic.

OPENJOBMETIS VARESE-NUTRIBULLET TREVISO 95-100

TABELLINO

Openjobmetis Varese-Nutribullet Treviso 95-100 (Parziali: 19-31, 49-58, 74-77)

Openjobmetis Varese: Mannion 29 (7/11, 3/8, 6/6 tl), Spencer 10 (5/10), Moretti 11 (0/3, 2/7, 5/5 tl), Mcdermott 21 (3/3, 4/8, 3/3 tl), Brown 2 (1/3, 0/2); Gilmore 9 (3/4, 3/4 tl), Ulaneo 1 (1/2 tl), Woldetensae, Besson 12 (4/8, 1/3, 1/1 tl). N.e. Okeke. All. Bialaszewski.

Nutribullet Treviso: Bowman 18 (3/5, 3/4, 3/3 tl), Robinson 9 (3/7, 0/4, 3/3 tl), Harrison 18 (4/6, 2/5, 4/4 tl), Olisevicius 23 (5/9, 3/7, 4/5 tl), Paulicap 12 (4/4, 4/4 tl); Zanelli 2 (1/1, 0/5), Faggian (0/1 da 3), Mezzanotte 2 (1/1, 0/1), Allen 16 (2/4, 3/7, 3/3 tl). N.e. Camara, Scandiuzzi, Torresani. All. Vitucci.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO-VANOLI CREMONA 91-86

TABELLINO

Carpegna Prosciutto Pesaro-Vanoli Cremona 91-86 (Parziali: 22-26, 43-49, 66-68)

Carpegna Prosciutto Pesaro: Cinciarini 14 (1/2, 3/5, 3/4 tl), Tambone 24 (4/5, 5/12, 1/1 tl), Bluiett 5 (2/4, 0/2, 1/3 tl), Mcduffie 13 (3/8, 1/2, 4/4 tl), Mazzola 10 (1/1, 1/4, 5/6 tl); Wright-Foreman 15 (3/4, 2/5, 3/3 tl), Visconti 6 (0/2, 2/3), Ford, Love 4 (1/1, 2/2 tl). N.e. Maretto. All. Sacchetti.

Vanoli Cremona: Pecchia 10 (4/7, 0/2, 2/2 tl), Mccullough 16 (2/3, 4/8), Davis 7 (1/3, 0/2, 5/5 tl), Golden 6 (3/6, 0/1), Eboua 21 (8/9, 1/2, 2/2 tl); Lacey 8 (2/4, 1/4, 1/2 tl), Piccoli (0/2 da 3), Zanotti 6 (1/1, 1/3, 1/2 tl), Galli 2 (2/2 tl), Vecchiola. All. Cavina.