La Sir Susa Vim Perugia è campione d’Italia. Monza battuta 3-1

La Sir Susa Vim Perugia cala il poker. Dopo i trionfi in Supercoppa Italiana, nel Mondiale per Club e in Coppa Italia, i Block Devils conquistano anche la Superlega,.

Gli uomini di coach Lorenzetti, non hanno sbagliato nulla all’Opiquad Arena di Monza per chiudere la serie di finale sul 3-1 e non portarla alla bella, non hanno tradito le attese. La partita è terminata 3 set a 1 per la Sir, ancora una volta vittoriosa in rimonta. Non è stata un’impresa facile, tutt’altro: la squadra di Massimo Eccheli si è battuta bene , conquistando il primo set 25-19 e fa mettendo in difficoltà la Sir tanto nel secondo quanto nel terzo parziale, conclusisi rispettivamente 25-23 e 27-25 per gli umbri. Relativamente più in discesa il quarto e decisivo set, con una Perugia galvanizzata e costantemente avanti nel punteggio che ha chiuso sul 25-20.