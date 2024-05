Fiorentina , capitan Biraghi:”è la seconda finale, dobbiamo sudare di più”

Si avvicina la final Conference League tra Fioentina e Olympiacos. In conferenza stampa il capitano viola Biragi:” Se ci sono empozioni? Tante , quando si avvicina un match così importante diventa normale – ha spiegato il definsore della Viola -. Per la seconda volta ci giochiamo la Coppa , la,prima ce la siamo fatta scappare jun anno fa . – “Dovremo approcciare la partita come siamo abituati a fare e fare e fare tutto quello che abbiamo fatto in questi 3 anni senza cambiare niente e cercare di sbagliare il meno possibile – ha continuato Biraghi indicando la via da seguire per provare ad alzare la Coppa -. Le partite secche come questa le porta a casa chi sbaglia di meno”.